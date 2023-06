Violences intrafamiliales : les numéros d'urgence

Vous subissez des violences de la part de votre conjoint ou conjointe. Vous subissez des violences au sein de votre famille et vous avez besoin d'aide. En cas de danger grave ou immédiat, vous pouvez appeler ces numéros d'urgence ou utiliser la plateforme dédiée aux violences.

ⓘ Publicité

.

Numéro de téléphone gratuit et anonyme, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...).

.

Appel gratuit - 24h/24 et 7j/7 – et dont l’appel n’apparaît pas sur la facture téléphonique.

. © Radio France

Appel et services gratuits anonyme et confidentiel 7 jours sur 7 de 9h à 19h.

Ce service est également joignable hors métropole au +33 (0)1 80 50 33 76 ou par mail sur victimes@france-victimes.fr (possible appel à l’aide par messages privés sur Facebook ou Twitter).

.

Sur la plateforme https://arretonslesviolences.gouv.fr/ , des policiers et des gendarmes formés prennent des signalements 24h/24 et 7 jours/7 et peuvent déclencher des interventions en cas de violences conjugales.

.

Les victimes de violences conjugales, et plus largement intrafamiliales, peuvent alerter police, gendarmerie, SAMU et pompiers par SMS, en envoyant un message au 114. Ce dispositif permet d’appeler les urgences par un mode de communication silencieux.