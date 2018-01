Du théâtre forum pour évoquer les violences obstétricales. C'est l'idée qu'ont eu des patientes et des soignants de la maternité du Belvédère à Mont Saint Aignan, près de Rouen. Un seul objectif : dissiper les tensions et surtout les malentendus.

Rouen, France

On en parle de plus en plus mais le sujet, l'expression même, portent à polémique dès lors qu'on évoque des "violences obstétricales". Derrière se cachent des réalités très différentes : actes médicaux pratiqués sans consentement, humiliations ou dureté dans les mots employés.

L'Hôpital du Belvédère, à Mont Saint Aignan, a décidé de s'emparer du sujet, à travers un projet de théâtre forum qui rassemble patientes et soignants. Chacun est d'accord pour dire que le problème principal vient d'un manque de communication. Des situations imaginées ou vécues seront donc exposées sur scène le 2 février prochain, une discussion s'en suivra avec le public dans la salle.

Le projet ne s'arrête pas au théâtre forum. Des groupes de travail se mettront ensuite en place, mêlant patientes et professionnels, pour aider à construire entre les deux une relation plus satisfaisante. L'objectif étant, à terme, de diffuser conseils et idées à l'ensemble des maternités de la région.

Ce chiffre aussi à retenir : la dernière enquête nationale périnatale, publiée en octobre, montre que les femmes se disent à plus de 96% satisfaites ou plutôt satisfaites de leur accouchement.