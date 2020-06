Violences policières : "Aux Etats-Unis, je n'ai jamais été violenté par la police"

Casey Okota, un afro-américain qui a vécu 20 ans aux Etats-Unis et est installé depuis 10 ans à Buxerolles près de Poitiers, a expliqué sur France Bleu Poitou vendredi qu'il avait subi plus de violences policières en France qu'outre-Atlantique.

"J'ai été plusieurs fois interpellé par la police en France d'une manière plus violente que je pouvais l'être aux Etats-Unis" : sur France Bleu Poitou, vendredi 26 juin, Casey Okota a tenu à faire un distinguo entre les violences policières dans les deux pays. Un mois après la mort de Georges Floyd, un homme noir de 46 ans, lors d'une interpellation d'une extrême violence, il a raconté ce qu'il avait vécu.

Des différences entre la France et les Etats-Unis

"Il y a un certain écart" entre les deux pays, explique-t-il. "Il y a une violence aux Etats-Unis qui est assez profonde et exacerbée. Pour autant, on ne peut pas la mettre sur le même plan que la violence en France, même s'il y a des policiers violents dans l'Hexagone." Selon lui, la violence envers les personnes noires est "permanente" et "on vit avec". "Vous savez qu'au quotidien vous pouvez être interpellé et être violenté d'une manière assez féroce." Une situation qui n'est pas équivalente chez nous d'après lui :

On ne peut pas dire qu'on vit au quotidien avec la peur au ventre"

Pourtant, Casey Okota a vécu plusieurs situations de racisme à cause des forces de l'ordre à Poitiers. "Un jour, je sors de la mairie de Poitiers avec ma femme pour déclarer la naissance de mon enfant. On rentre dans la voiture, je démarre à peine et un policier m'arrête pour contrôler mes papiers." Le policier affirme qu'il a commis une infraction mais ne lui dit pas laquelle. "Quand je lui montre mes papiers, il me dit : 'Ah, en plus vous avez des papiers'." Une autre fois, il se fait fouiller au corps alors qu'il se promène. Bilan : "Ah, vous n'êtes pas le vendeur de drogues." Casey Okota demande s'il a une tête à vendre des stupéfiants : "Vous êtes tous pareils", répond le policier, qui part s'en s'excuser.

Un compromis sur les méthodes d'intervention

Pour lutter contre les violences policières, dénoncées par des milliers de personnes en France lors de manifestations au cours du mois écoulé, Christophe Castaner avait dans un premier temps annoncé la fin de l'interpellation via la clé d'étranglement. Avant de se rétracter, le temps qu'une autre technique soit trouvée. "C'est comme si on disait que l'étranglement tue mais qu'on allait continuer à tuer un peu en attendant de trouver une solution." Il appelle à trouver un compromis qui permette aux policiers de travailler en sécurité tout en garantissant aux citoyens des méthodes qui ne mettent par leur vie en danger.