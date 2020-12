L'antenne du syndicat Alliance police nationale de la Vienne reprend l'appel national à la grève et décide d'arrêter les contrôles à Poitiers et Châtellerault. Une décision pour montrer son mécontentement après les propos d'Emmanuel Macron au sujet des "violences policières".

"Violences policières" : Des policiers de Poitiers et Châtellerault font la grève des contrôles

La police est en colère après les dernière déclarations d'Emmanuel Macron. Vendredi 4 décembre dans une interview sur le média en ligne Brut, le Président a utilisé le terme "violences policières". "Aujourd’hui, quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé", a également dit le chef de l'état. Des déclarations inacceptables selon plusieurs syndicats de policiers.

Pour montrer leur mécontentement, deux syndicats, Alliance et Unité SGP-Police-FO appellent à arrêter les contrôles d'identité. Un mouvement suivi dans la Vienne par des policiers de Poitiers et Châtellerault. "Ils ne seront pas contrôlés, ils ne seront pas verbalisés", explique Pascal Meynard est secrétaire départemental adjoint pour Poitiers au syndicat Alliance police nationale. Une grève du zèle est aussi mise en place dans les enquêtes.

Sans contrôle, il n'y a pas de risque de se retrouver avec des accusations de contrôle au faciès ou de racisme - Pascal Meynard

"Nous restons présents sur le terrain pour assurer des urgences. La police ne va pas s'écarter de sa mission première, la sécurité des personnes et des biens", rassure tout de même le policier. "Il s'agit de montrer que sans contrôle, il n'y a pas de risque de se retrouver avec des accusations de contrôle au faciès ou de racisme", juge-t-il. A Poitiers, le syndicat Alliance compte une centaine d’adhérents soit la moitié des effectifs.