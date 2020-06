Violences policières : le président de SOS Racisme appelle à une nouvelle manifestation mardi à Paris

Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, appelle à un nouveau rassemblement contre les violences policières et le racisme mardi à Paris. Sur franceinfo, il demande à Emmanuel Macron et Edouard Philippe de s'exprimer sur le sujet.

Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end partout en France pour dénoncer le racisme et les violences policières. Ce dimanche, au micro de franceinfo, le président de SOS Racisme Dominique Sopo appelle à un nouveau rassemblement mardi 9 juin à 18 heures sur la place de la République à Paris.

"Le Premier ministre et le chef de l'Etat doivent s'exprimer et doivent nous dire comment ils comptent régler ces problèmes dans la police et que l'on cesse d'avoir un ministre de l'Intérieur qui nous explique quasiment tous les jours qu'il n'y a aucun problème et qu'on est face à des cas de dérives individuelles.", estime-t-il.

Hommage à George Floyd

Le rassemblement aura également pour but de rendre hommage à George Floyd, deux semaines après la mort de l'Afro-américain de 46 ans, lors d'une interpellation de police aux États-Unis.

Le président de SOS Racisme appelle à observer pour l'occasion 8 minutes 46 secondes de silence, en rappel aux circonstances de sa mort, par asphyxie.

"La lutte contre le racisme fonctionne par des cycles"

"La lutte contre le racisme fonctionne par des cycles. Il y a des phases offensives, des phases parfois de pause, des phases de reflux. On a été dans une période très dure pour l'antiracisme (...) Je pense qu'il y a peut-être un retour de balancier vers à nouveau des exigences d'égalité et une jeunesse qui, à nouveau, se remet en marche." analyse Dominique Sopo.