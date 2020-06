Violences policières : Christophe Castaner tente de déminer le terrain

"Il n’a jamais été question de remettre en cause la présomption d’innocence à laquelle policiers et gendarmes ont évidemment droit, comme tout un chacun", a indiqué ce vendredi le ministre de l'Intérieur dans un communiqué, après sa rencontre avec les syndicats de policiers aux côtés du secrétaire d'Etat Laurent Nuñez. Critiqué par les syndicats de police pour ses propos sur les violences policières, Christophe Castaner tente de rattraper le coup, alors que de nombreux rassemblements de forces de l'ordre sont organisés ce week-end, un peu partout en France.

Lundi dernier, le premier flic de France avait annoncé des mesures au sein des forces de l'ordre, en réaction aux manifestations dénonçant les violences policières, comme une suspension des policiers "systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré" de racisme ou encore la fin de la méthode d'interpellation dite "de l'étranglement".

"L'action sans faille des forces de l'ordre"

Dans un communiqué commun, ce vendredi, Christophe Castanaer et Laurent Nuñez rappellent qu'ils feront "toujours la différence entre les fautes de quelques-uns et l’action sans faille des forces de l’ordre au service des Français".

Ils ont tous deux rappelé également aux syndicats qu’ils avaient "toujours récusé le concept de violences policières et qu’ils récusaient avec la même vigueur les accusations de racisme lancées contre les forces de l’ordre". Christophe Castaner et Laurent Nuñez ont rappelé aussi qu’ils étaient "déterminés à mener avec les organisations syndicales le combat contre les propos et les comportements qui portent atteinte à l’honneur de la police et de la gendarmerie".

Devant les syndicalistes, Christophe Castaner avait reconnu en outre "une connerie", "une maladresse" de langage quand il a annoncé lundi la suspension de tout fonctionnaire en cas de "soupçon avéré" de racisme selon les syndicalistes. Cette suspension conservatoire ne peut être décidée qu'en cas de "faits avérés", insistent de nouveau MM. Castaner et Nuñez.

La technique d'étranglement ne sera plus enseignée

Le ministre confirme en revanche que, conformément aux instructions passées aux directeurs de la police et de la gendarmerie, "en cas d’acte raciste, sexiste, antisémite ou discriminatoire, dès lors que les faits sont avérés, outre l’enquête disciplinaire ou judiciaire habituellement engagée, une mesure de suspension à titre conservatoire doit être systématiquement envisagée". Il prend l'exemple de la décision qui a été prise dans l’affaire de l’Île-Saint-Denis, "les deux fonctionnaires s’étant dénoncés, ils ont été immédiatement suspendus, et l’enquête de l’IGPN se poursuit".

Il peut arriver que des policiers et des gendarmes tiennent des propos ou commettent des actes racistes

"Il peut arriver que des policiers et des gendarmes tiennent des propos ou commettent des actes racistes", car "les forces de l’ordre sont dans la société et ne sont pas imperméables à ses maux", rappelle le ministre. Dans ces cas, "les faits et les responsabilités doivent être établis et les fautes sanctionnées, car l’exigence d’exemplarité est indissociable de leur engagement".

Contrairement à ce qu'attendaient les syndicats de police, Christophe Castaner n'est pas non plus revenu sur son annonce d'interdire la technique d'interpellation dite "d'étranglement". "Elle a été jugée dangereuse par le groupe de travail conjoint dirigé par les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales, chargé en janvier dernier par le ministre de l'Intérieur de passer en revue l'intégralité des gestes et techniques d'intervention des forces de l'ordre", est-il écrit dans un communiqué conjoint de Christophe Castaner et de son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez. "Conformément aux préconisations de ce groupe de travail, cette technique (...) ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Elle ne l'est déjà plus en gendarmerie ou dans les rangs de l'administration pénitentiaire", confirment-ils.

Un groupe de travail sera chargé d'ici le 1er septembre de déterminer les techniques et moyens matériels de substitution

"Un groupe de travail sera chargé d'ici le 1er septembre de déterminer les techniques et moyens matériels de substitution, auxquels les fonctionnaires seront alors formés", annoncent MM. Castaner et Nuñez. "Parce qu'il a pu y avoir de l'incompréhension parmi les policiers, il convient de préciser que cela ne remet pas en cause, dans les cas de confrontations physiques avec des individus qui opposent une résistance, la possibilité de réaliser une prise arrière de façon à amener l'individu au sol pour le menotter", ajoutent-ils.

Une expérimentation territoriale du pistolet à impulsion électrique (PIE) dernière génération - dont la généralisation n'a pas été demandée par les syndicat selon le communiqué - sera également menée. Il est également prévu la généralisation des caméras-piétons "dont la technologie doit monter en gamme".