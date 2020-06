Violences policières: "Nous sommes choqués de servir de fusibles" dit Grégory Hugue d'Alliance-Police Limousin

Alors que Christophe Castaner reçoit ce jeudi et ce vendredi les syndicats de policiers pour évoquer les accusations de violence et de racisme, Grégory Hugue, du syndicat Alliance-Police en Limousin, a expliqué ce jeudi matin sur France Bleu Limousin que "les policiers sont choqués et tristes de servir de fusibles à des politiques qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités", a-t-il dit au micro de Jérôme Edant.

Le racisme n'a pas sa place dans la police

Le Secrétaire régional du syndicat Alliance en Limousin, rappelant sans ambiguïté que le "racisme n'a pas sa place dans notre société, il n'a donc pas sa place dans la police", a par ailleurs estimé que Christophe Castaner, avec ses récentes déclarations, avait porté un mauvais message à l'égard des forces de l'ordre. "_Aujourd'hui, ce que je vois écrit sur les murs des commissariats, ce n'est pas "construisons ensemble un projet de société", ce que je vois c'est "_tuez un flic, mort aux flics, mort aux juges, policiers assassins, policiers racistes" a déploré Grégory Hugue.

Concernant la technique dite "de l'étranglement", dont Christophe Castaner a demandé l'interdiction, "ce n'est pas tant que le syndicat Alliance demande son maintien" a expliqué Grégory Hugue, "mais _nous demandons des alternatives_, car cette technique est à ce jour la seule qui a été portée à la possibilité des policiers, lorsqu'il y a un rapport de force pour maintenir un individu surexcité et pour l'amener au sol. Si on trouve un moyen intermédiaire qui présente moins de risque, nous serons les premiers à vouloir l'utiliser".

Les policiers : "boucliers d'abord, fusibles ensuite"

Sur les récentes accusations de violences policières, Grégory Hugue a expliqué sans détour que "_personne ne peut nier qu'il y a des gestes inappropriés, des erreurs et même des fautes_. Croyez-moi, les policiers sont sanctionnés quand il le faut, on ne leur pardonne pas".

Mais "le policier n'est pas responsables de tout", a-t-il poursuivi, estimant que "c'est toujours lui qui doit affronter et assumer les échecs des autres (...). On envoie toujours les policiers comme un bouclier, et à la fin on s'en sert comme un fusible" a-t-il conclu.