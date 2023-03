Violences policières : "pas de violences en Mayenne" assure la Ligue des Droits de l'Homme

Après le week-end de manifestation à Sainte-Soline émaillé de violents affrontements entre forces de l’ordre et militants écologistes, un rassemblement est prévu ce jeudi à 19h devant la préfecture de la Mayenne à l'appel de la Confédération Paysanne et des collectifs "Bassines Non Merci" et "Les Soulèvements de la Terre".

Selon ses organisateurs, cette manifestation a pour but de dénoncer les violences policières et de soutenir les blessés. Cela dit, tous les policiers ne sont pas violents tient à faire savoir Alain Voisin, co-président de la Ligue des Droits de l'Homme en Mayenne : "nous le redisons avec force, en Mayenne, les choses se passent bien. Il n'y a pas de violences policières et nous devons créer les conditions pour que la situation reste comme ça. Mais au niveau national c'est différent, préoccupant, on est dans une situation où on va au contact et ça crée de la violence. Manifestement il y a un fossé qui se creuse entre la population et la police. La police est nécessaire, utile au bon fonctionnement de notre société et je pense notamment à ses engagements contre les violences conjugales, contre les trafics".

Des appels ont été lancés dans toute la France. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la sécurité des préfectures où sont prévus ces actions. Le gouvernement qui a d'ores et déjà engagé la procédure de dissolution du groupe "Soulèvements de la terre", qu'il a rendu responsable des affrontements samedi dernier dans les Deux-Sèvres.