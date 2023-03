Violences policières : plus de 200 manifestants rassemblés devant la préfecture de la Mayenne à Laval

Ils étaient un peu plus de 200 manifestants rassemblés ce jeudi soir devant la préfecture de la Mayenne à Laval en soutien aux victimes des violences policières et contre ces violences . Une manifestation à l'appel de la Confédération paysanne et des associations "Bassines non merci" et "les Soulèvements de la Terre" après les incidents samedi dernier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Même si tout se passe bien à chaque mobilisation en Mayenne, les manifestants souhaitent un maintien de l'ordre différent pour moins de violence.

"Qui nous protège de la police ?"

Lou est en terminale au lycée Douanier Rousseau à Laval, elle a une pancarte où il est noté "Qui nous protège de la police ?", elle se demande justement comment régler le problème. "Je pense que si on revenait à l'origine du problème, si on les formait mieux et notamment pour utiliser leurs armes, ils sauraient quand les utiliser, mais il ne faut pas leur donner plus de pouvoir", ajoute-t-elle. Avec sa copine Fanny, à côté d'elle, toutes les deux aimeraient également être un peu plus informées en classe. "À l'heure actuelle il y a encore de la violence, il y a encore des actes et non, on en parle pas", Lou ajoute : "justement à Laval c'est plutôt pacifique donc on ne va pas venir nous dire qu'il faut faire attention aux flics, parce qu'on ne le vit pas en fait".

"Le gouvernement n'écoute pas l'opinion publique"

Un autre manifestant, Vital, passe près des deux amies, un pétard explose un peu plus loin, au pied du portail de la préfecture. Lui se demande pourquoi il y a autant de forces de l'ordre dans les cortèges et notamment à Sainte-Soline samedi dernier. "Avoir prévu 3.000 CRS, ça voulait dire qu'ils cherchaient l'affrontement pour moi, c'est tout", argumente-t-il, "s'il n'y avait eu de flics en face des manifestants, il n'y aurait eu personne sur qui taper". Des policiers moins équipés et moins nombreux, pourquoi pas selon Stéphane Durand, porte parole de la Confédération Paysanne en Mayenne mais pour lui, ce ne sont pas les seuls fautifs. "C'est la conséquence d'un gouvernement qui n'écoute pas l'opinion publique et qui souhaite absolument passer en force", explique-t-il et selon lui "il doit y avoir absolument une remise en cause de ce système-là".