Violences policières : pourquoi les Allemands semblent moins touchés par ce fléau ?

Emmanuel Macron a demandé vendredi 27 novembre au gouvernement de "faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent". Le président de la République pourrait aussi regarder du côté de nos voisins Allemands, où la confiance dans la police est tout autre.

Il suffit de demander aux habitants de Kehl, commune frontalière face à Strasbourg, s’ils ont confiance dans leur police et la réponse, bien souvent est assez claire : "Je pense que la police est très importante dans nos villes et oui je les vois comme des soutiens, des aidants", répond Agnès. "Parfois ils sont aidants, parfois, c’est plus compliqué… Mais dans l’ensemble ça se passe bien", juge également Abel.

"Die Polizei, dein Freund und Helfer"

Une expression allemande montre bien toute la confiance des Allemands envers leurs forces de l'ordre : 'Die Polizei, dein Freund und Helfer", qu'on pourrait traduire par "La police, ton ami et la personne qui t'aide".

La différence la plus fragrante entre les forces de police de chaque côté du Rhin réside d'abord dans la doctrine de maintien de l’ordre, qui en France est beaucoup plus offensive, en particulier depuis les émeutes urbaines de 2005. Les policiers tricolores vont au contact et sont parfois lourdement armés : lanceurs de balles de défense (LBBD) ou encore grenades de désencerclement. C’est le modèle complètement inverse en Allemagne : "depuis une vingtaine d'années, l'Allemagne a choisi _une stratégie de désescalade_, que ce soit en maintien de l'ordre ou en police urbaine" confirme Jérémie Gauthier, sociologue à l’université de Strasbourg et spécialiste de la police allemande.

Par ailleurs, les armes type LBD ne sont pas utilisées en maintien de l'ordre en Allemagne, où alors à de rares exceptions, comme lors du G20 d’Hambourg, en 2017, où les affrontements avec la police avaient fait 200 blessés. "Mais c’est une exception, pas la règle", souligne Jérémie Gauthier.

Deux ans et demi de formation contre huit mois

Peu armés, les policiers allemands sont aussi mieux formés : un policier allemand est formé en moyenne deux ans et demi, lorsqu'un gardien de la paix français n'a que huit mois de formation... "Les policiers français sont formés avant tout aux gestes techniques et au code de procédure pénale, alors que _les policiers allemands sont aussi formés à la médiation_, à la désescalade et ont une réflexion sur le rôle de la police dans la société, dans la démocratie", explique Jérémie Gauthier. Sans compter que les coupes budgétaires, si elles ont eu lieu dans les deux pays, n'ont pas été de la même ampleur, de même que l'équipement des forces de l'ordre. En Allemagne, par exemple, les caméras piétons sont quasi-systématisées dans la plupart des Länder depuis 2013.

Autre différence de taille : la police allemande est davantage structurée par région. Ce sont les Länder organisent chacun leurs services de police. "En Allemagne, l'action de la police est bien plus adaptée aux besoins de la population et des territoires, alors qu'en France, on a tendance à appliquer uniformément des politiques publiques décidées à Paris", détaille Jérémie Gauthier. La police allemande est donc bien plus une police de proximité et se revendique d'ailleurs comme une "Bürgerpolizei", une police proche du peuple…

Mais cela n'empêche pas tout dérapage, puisque le gouvernement allemand a reconnu en octobre dernier la présence de 377 extrémistes de droite dans les rangs des forces de sécurité entre 2017 et début 2020, dont 319 dans la police.