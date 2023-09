Violences policières, racisme et libertés publiques : un rassemblement de 80 personnes à Cherbourg

Syndicats, associations, partis politiques, un appel national à la mobilisation a été lancé par une centaine d'organisations en France pour ce samedi 23 septembre. À Cherbourg, place du théâtre, quelques 80 personnes étaient présentes en fin de matinée.

Loin des polémiques politiques nationales , le mot d'ordre était large à Cherbourg : un rassemblement contre les violences policières et le racisme, pour une défense des libertés publiques et notamment syndicales. Les violences policières ici, font très rarement la une de l'actualité dans cette ville où l'immense majorité des manifestations, par exemple, se passe pacifiquement et sans accro. Pour autant, il y a tout de même des problèmes à dénoncer en matière de libertés publiques estiment les syndicats présents.

Une action de plus en plus entravée selon les syndicats

"On a de nombreuses atteintes," estime Laure Abisset, secrétaire générale adjointe de l'union locale de la CGT, "dans la Manche, des syndicalistes de la CGT ont été convoqué à la gendarmerie, suite à un dépôt de plainte du député Stéphane Travert après une action sans dégradation devant sa permanence." Référence à une action durant la mobilisation contre la réforme des retraites, où des déchets avaient été déposés devant la permanence. Selon cette représentante, il y a plusieurs convocations de ce type dans le département, et elle s'inquiète d'un virage sécuritaire des autorités : "On est vraiment face à une volonté d'étouffer une colère qui est légitime."

Rassemblement sur la place du théâtre à Cherbourg contre les violences policières et le racisme et pour défendre les libertés publiques. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une montée des idées d'extrême-droite qui inquiète

La question du racisme et de la montée de l'extrême-droite faisait aussi partie des préoccupations parmi les manifestants. C'est la raison pour laquelle Valérie et Lisa sont venues. "Il y a quand même eu une manifestation d'Argos (ndlr : organisation d'ultra-droite) il y a quelques semaines à Cherbourg," se souvient Valérie, "et là c'était ouvertement raciste." Le 9 septembre, des militants du collectif Argos avaient défilé dans le quartier des Provinces à Cherbourg avec un discours qualifié de "haineux" par la préfecture. 12 personnes avaient été interpellées dont certaines avec des armes. Et à Lisa de renchérir : "C'est préoccupant parce que c'est un discours qui se vulgarise et il faut rappeler que ce n'est pas une opinion d'être raciste, c'est un délit."

S'il est difficile de mobiliser sur les mêmes thèmes à Cherbourg qu'à l'échelle nationale, la question des violences policières dans son ensemble a aussi été évoquée. Les organisateurs ont invité les participants à respecter une minute de silence en hommage aux personnes blessées ou tuées par les forces de l'ordre.