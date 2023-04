Violences psychologiques : "pour moi c'était normal", raconte Alice, victime d'une tentative de féminicide

"Pour moi c'était normal." C'est par ces mots qu'Alice Girard détaille les violences psychologiques qu'elle a subies pendant plusieurs années, avant que son ex-conjoint tente de la tuer, sur fond de séparation. À l'occasion de la matinale spéciale de France Bleu Picardie consacrée aux violences intrafamiliales ce jeudi 13 avril, Alice Girard a accepté de revenir sur ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit encore aujourd'hui, alors que son conjoint a été condamné il y a quelques mois .

Le 30 décembre 2019, Alice Girard est frappée à de nombreuses reprises par son compagnon , dans leur logement d'Abbeville. Laissée pour morte, elle sortira de l'hôpital au bout de trois mois. Avant ce déchainement de violences, elle estime aujourd'hui que des éléments auraient pu l'alerter. "Par exemple, fouiller dans le téléphone quand je dormais, m'accuser de vouloir partir avec le premier venu ou même avec la première venue. Dès que je parlais à quelqu'un, tout de suite, c'était pour le quitter, pour le tromper, etc. À plusieurs reprises, quand il n'avait pas ce qu'il voulait, il tapait dans les murs, sur lui-même. Et puis, il y a toutes les menaces de tentatives de suicide, dès qu'il voulait quelque chose et qu''il ne l'avait pas. A l'époque, je me rendais pas compte, pour moi, c'était normal.

"Il y avait plein de signes, j'aurais pu réagir"

"Si j'avais été informée de tout ça avant, je me serais rendu compte qu'il y avait déjà plein de signes et que j'aurais pu réagir", raconte-t-elle. Des outils permettent de graduer les violences au sein des couples, à commencer par le violentomètre, dont Alice Girard souhaite faire la promotion.

Autre dispositif, le 3919, ce numéro national de référence d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de violences. "Tout le monde peut les appeler. Et moi, ce numéro, je ne le connaissais pas. On n'en parle pas assez", estime Alice Girard.

Alice Girard regrette un manque d'accompagnement des victimes

Son ex-conjoint a été condamné par la cour d'Assises de la Somme à 15 ans de réclusion criminelle. Depuis, Alice Girard a déménagé, pour se protéger elle et sa fille. Elle regrette un manque d'accompagnement juste après la tentative de meurtre. "On se retrouve tout seul. Moi, j'ai la chance d'avoir ma famille qui était présente et qui a pu s'occuper notamment de Lila." C''est toute seule qu'Alice Girard a trouvé un pédopsychiatre pour sa fille, seule également qu'elle a dû régler les factures qui s'accumulaient pour l'appartement, sous scellés pendant un an. "Au bout d'un an la police judiciaire décide de lever les scellés, on se retrouve avec un appartement, une scène de crime, rempli de sang qui est resté comme ça pendant un an. C'est à nous de payer quelqu'un pour venir nettoyer ou de le faire nous mêmes." Là encore, 3000 euros à régler.

Si elle reconnait "ne pas avoir de solution", elle appelle les pouvoirs publics à se saisir de ce sujet. "Etre accompagné avec les enfants, avec la famille, expliquer, écouter, que l'on n'ait pas à avoir tout à faire tout seul".