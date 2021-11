Violences sexistes et sexuelles : un marathon numérique pour sensibiliser et collecter des dons à Orléans

Depuis 17h ce samedi et jusqu'à 20h dimanche, une vingtaine de jeunes est installée au centre régional d'information jeunesse (CRIJ) d'Orléans. Ils participent à un marathon caritatif de stream : des animations en direct sur la plateforme numérique Twitch. C'est la deuxième édition de cet événement destiné à sensibiliser sur les violences sexuelles et sexistes, en marge de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévue le 25 novembre. Ils visent aussi à collecter des dons auprès de leurs viewers - leur public - au profit de l'association Résonantes.

"Nous avons des paliers de dons. On pousse les gens à les atteindre en proposant de les amuser pour arriver à notre objectif pour l'association" - Vincent, un streamer participant à l'opération

Les streamers sont installés les uns à côtés des autres, dans une ambiance tamisée, caméras allumées. A chacun sa propre chaîne Twitch, donc sa propre ambiance. "Je veux que les gens passent un bon moment. Je vais souvent jouer aux jeux vidéo, sachant que je ne sais pas le faire et que je meurs à chaque fois", sourit Sauvane, les cheveux bleus et le masque en forme de bec d'oiseau. Son voisin Vincent, lui, est plutôt jeu de société avec ses abonnés : "Mais il y a aussi du karaoké, de la lecture et des jeux qui font peur pour la nuit."

12.000 euros collectés lors de la première édition

Ces animations permettent aux streamers de collecter des dons en passant par des paliers. Les viewers donnent ainsi pour atteindre un défi, par exemple se déguiser en princesse si la somme de 200 euros est atteinte.

Une vingtaine de streamer participe à cette deuxième édition. © Radio France - Adeline Divoux

Sur la question des violences sexistes et sexuelles, les streamers veulent alerter et sensibiliser. "Par exemple sur internet, on est très exposés, les gens peuvent être très virulents, donc c'est une cause qui me touche énormément", admet Charlotte, une étudiante de 22 ans venue de Montélimar. A quelques sièges de là, Alexis, pousse même la sensibilisation jusqu'à donner des conférences. Il en anime une ce dimanche sur la contraception féminine et masculine. "Je suis étudiant en biologie, je connais le sujet, donc je m'en sers pour faire de la vulgarisation scientifique et informer les gens", dit-il.

La première édition, l'année dernière, avait permis de récolter près de 12.000 euros au profit du planning familial du Loiret.