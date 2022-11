Violences sexistes : ce que revendiquent les jeunes filles en Loire-Atlantique et en Vendée

Les jeunes filles et les jeunes femmes veulent se faire entendre. Et notamment sur les violences et les inégalités dont elles sont victimes au quotidien. En Loire-Atlantique et en Vendée par exemple, selon une étude auprès de plus de 800 jeunes filles de 13 à 20 ans, 80% d'entre elles ont déjà été harcelées dans la rue. Autre chiffre particulièrement éloquent : près de 6 jeunes femmes sur 10 ont déjà eu un rapport sexuel sans en avoir envie.

C'est ce que révèle le livre "Ce que nos filles ont à nous dire" aux éditions La mer salée. A l'occasion de la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles vendredi 25 novembre, son autrice, la journaliste nantaise Florence Pagneux, était l'invitée de France Bleu Loire Océan.

"Cette génération-là est beaucoup plus consciente, plus lucide et plus déterminée à faire changer les choses" - Florence Pagneux

La première génération post-Me Too

Ces jeunes femmes étaient enfants ou adolescentes au moment de la déferlante Me Too. Elle ont grandi sous l'ère de la libération de la parole. "Cette génération-là est beaucoup plus consciente, plus lucide et plus déterminée à faire changer les choses. Et c'est en cela qu'on peut dire qu'elle est plus féministe", explique Florence Pagneux.

Les revendications de ces jeunes filles ? "Une plus grande liberté dans la façon de s'habiller" et "se sentir sur un même pied d'égalité que les garçons, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", entre autres. "Elles réclament un profond changement des mentalités", poursuit la journaliste. D'où le sentiment de bataille à mener quand on est une femme. "Elles disent que c'est un sport de combat, c'est se battre pour exister, c'est se faire une place".

Malgré le dur constat que posent toutes les jeunes filles et les jeunes femmes qui témoignent dans son livre, Florence Pagneux veut tout de même y voir de l'espoir "parce que toutes ces jeunes filles ont une conscience beaucoup plus forte que les générations précédentes de tout ce qu'elles subissent, et elle n'ont plus envie d'être victimes. Et finalement elles interpellent les adultes que nous sommes pour dire 'écoutez-nous et faisons en sorte que ça change'".