Violences sexistes ou sexuelles : les Creusois sont invités à répondre à une grande enquête de la région

Pendant le confinement, en Nouvelle-Aquitaine, la gendarmerie est intervenue 3 367 fois pour des violences intrafamiliales, soit une augmentation de 59% d'augmentation par rapport à la même période en 2019. Face à ces chiffres, la région lance une grande enquête à destination des témoins ou aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Disponible jusqu'au 31 juillet, l'enquête prend la forme d'un questionnaire en ligne dont les réponses seront traitées de manière anonyme par des chercheurs. Elle vise à appréhender les violences intrafamiliales ainsi que les réponses apportées aux victimes. Les résultats de cette enquête seront publiés en septembre 2020. Pour être tenu(e) informé(e) de leur publication, vous pouvez contacter la région au courriel suivant : enqueteNA@gmail.com.

Cette action s'inscrit dans le cadre d'une recherche-action plus vaste financée par l'État et la Région dans le cadre du fonds « Catherine » créé par la secrétaire d'État chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations au moment du grenelle des Violences conjugales. Les travaux menés pourraient conduire à la création d'un observatoire régional sur les violences faites aux femmes.