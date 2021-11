Violences sexistes : une cinquantaine de personnes dans les rues de Rouen à l'appel du collectif #NousToutes

Les défenseurs des droits des femmes se sont mobilisés samedi dans les rues de Rouen et de nombreuses autres villes de France, pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles, et "exiger des politiques publiques à la hauteur" contre ce fléau.

Deux ans après le "Grenelle" contre les violences conjugales, plusieurs dizaines de mobilisations se sont déroulées samedi partout en France à l'appel du collectif féministe #NousToutes et d'une soixantaine d'associations, syndicats et partis politiques. En Seine-Maritime, les cortèges ont réuni une cinquantaine de personnes à Rouen, mobilisations similaires à Dieppe et au Havre.

Des choses ont été mises en place mais cela reste insuffisant

Le droit des femmes à "vivre à l'abri des violences" est "bafoué chaque jour dans une indifférence qui nous sidère", on affirmé les initiateurs de ces défilés, organisés en amont de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. Les moyens déployés contre les violences faites aux femmes et les féminicides sont "dérisoires", malgré les progrès enregistrés depuis le "Grenelle", fin 2019, déplore #NousToutes.

101 féminicides en 2021

"Il faut plus de moyens financiers et plus de moyens humains" estime Marine Caltot, l'une des responsables du collectif #NousToutes à Rouen. "Des choses ont été mises en place mais cela reste insuffisant" affirme t-elle. "Il faut que tous les personnels soient formés - notamment les gendarmes et les pompiers - à la prise en charge des victimes et à l'enregistrement de leurs plaintes parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de femmes qui ne peuvent pas déposer plainte ou pour lesquelles les plaintes ne sont pas acceptées."

En France, quelque 220.000 femmes sont victimes de violences et 94.000 sont violées chaque année, relève le collectif féministe. Et depuis le 1er janvier, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex". Pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffre avait atteint 102 féminicides, et 146 en 2019, selon le ministère de l'Intérieur.