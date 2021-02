Violences sexuelles à Sciences Po Bordeaux : "Je ne crois pas qu'il y ait un défaut d'écoute et d'attention"

"C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, on a déjà commencé à travailler dessus", assure Caroline Dufy, maître de conférence et chargée de l'égalité femmes-hommes à Sciences Po Bordeaux, invitée de France Bleu Gironde mardi 16 février. Depuis la fin du mois de janvier, plus de 160 messages ont été publiés sur les réseaux sociaux par des étudiantes et étudiants de l'IEP, pour témoigner d'agressions sexistes ou sexuelles dans leur quotidien. "C'est un chiffre important, qui révèle l'ampleur de la libération de la parole", explique-t-elle.

Mais Caroline Dufy "ne croit pas qu'il y ait un défaut d'écoute ou d'attention" au sein de l'institution. Elle met notamment en avant la mise en place d'une cellule d'écoute à Sciences Po Bordeaux depuis 2018. "Il y a déjà eu un certain nombre de signalements mais on se rend compte que tous les témoignages n'ont pas forcément été recueillis, il faut qu'on travaille à l'amélioration de ce dispositif", indique la maître de conférence. "Il faut peut-être l'élargir, solliciter des interventions extérieures. On a beaucoup de pistes sur lesquelles travailler pour que ce dispositif d'écoute soit plus efficace. On se doit d'accompagner et de recueillir leur parole." Elle rappelle que sur demande des victimes, cette cellule peut aider les étudiants à entamer un suivi psychologique ou aller jusqu'à un dépôt de plainte.

Un groupe de travail pour mieux informer les étudiants

A la suite de cette vague de témoignages sur les réseaux sociaux, la direction de Sciences Po Bordeaux a annoncé la mise en place d'un groupe de travail avec l'association étudiante Sexprimons-nous, qui a recueilli une partie des témoignages. "On va collecter toutes les propositions des étudiants, voir ce qu'il est possible de mettre en place pour améliorer le fonctionnement de la scolarité, des mobilités, des stages", continue Caroline Dufy. "Les étudiants qui partent à l'étranger sont souvent jeunes. On va mieux les informer, les prévenir en fonction de leur destination sur les autorités à contacter en cas de difficultés, les procédures à mettre en place, leur environnement académique, universitaire, mais aussi sur la réglementation des violences dans leur pays d'accueil."

La responsable de l'égalité femmes-hommes à l'IEP de Bordeaux affirme aussi que la notion de consentement sera au centre de ces travaux. "Il faut trouver avec les étudiants le bon dispositif, le bon moment, la bonne interaction", indique-t-elle, tout en précisant que le problème est souvent antérieur à leur entrée dans les études supérieures. "En discutant avec les étudiantes, beaucoup pointent le problème de la formation au collège et au lycée, ça dépasse un peu nos limites. Cela fait partie des évolutions sociétales nécessaires aujourd'hui que nous devons aussi accueillir à Sciences Po Bordeaux."