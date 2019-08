Violences sexuelles : les participants et l'organisation du Foreztival sur leurs gardes

Trelins, France

Encore le week-end dernier, une plainte pour viol et une autre pour agression sexuelle en festival sont à déplorer. Cette fois, c'est le festival des Nuits secrètes à Aulnoye-Aymeries (Nord) qui a été touché. Dans la Loire, l'organisation du Foreztival se dit "très attentive" à ce phénomène. "On sait qu'il y a des risques, qu'il peut y avoir des problèmes en tout genre liés à l'alcool, l'abus de drogue, déplore Laure Pardon, organisatrice du festival. Cela ne sert à rien de faire l'autruche."

Une patrouille de 35 bénévoles

Chaque année, plus d'une trentaine de bénévoles sont chargés de faire des rondes dans les endroits reculés du site de Trelins mais aussi en plein milieu de la foule. Ils repèrent les comportements à risques.

Léa, 22 ans, a rejoint cette année ce groupe avec une motivation particulière : mettre à profit sa malheureuse expérience d'une agression sexuelle en festival. "_Cela nous fait mal dans notre vie et cela nous empêche d'avoir des rapports normaux par la suite_. J'ai pu avoir ce qu'il faut autour de moi lorsque ça m'est arrivé donc j'aimerais pouvoir aider les gens à qui ça arrive surtout dans des zones où on est censés s'amuser."

Léa, 22 ans, elle-même victime d'une agression sexuelle en festival, s'est engagée ce week-end au Foreztival pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et les violences sexuelles. Copier

Une "zone safe" a été mise en place cette année, un espace où les personnes touchées dans leur intégrité physique pourraient venir se mettre à l'abri et en parler. Malheureusement, cette zone ne peut fonctionner comme prévu faute de médecins et de psychologues volontaires.

35 bénévoles se sont engagés à faire des maraudes pendant le festival pour éviter les comportements à risques. © Radio France - Diane Sprimont

Pour la première fois, le festival a mis en place une "zone safe" afin que d'éventuelles victimes puissent se mettre à l'abri ou être écoutées © Radio France - Diane Sprimont

Des festivaliers sur leurs gardes

Milena, 18 ans, installe pour la première fois sa tente en festival. Evidemment, elle et ses amies Auriane et Lise ont entendu parler des plaintes déposées depuis l'ouverture de cette saison de festival. "_Je vais être particulièrement attentive et je n'ai pas choisi n'importe quel festival_, ici c'est plutôt des babas cools, rigole Miléna. Même si des festivaliers sont sous drogue, c'est plus de la drogue douce où se fait des gros câlins ici."

"Etre par deux, ne jamais se séparer de son groupe, si on commande un verre c'est triste mais il faut le boire très vite", ce sont les règles qu'impose Auriane, 18 ans, à son groupe d'amis en festival. Lors d'un précédent concert en plein air, elle a eu une frayeur avec une amie, "un gars sous drogue nous a suivi, il nous a interpellé, on a dû le semer. On a eu peur et le lendemain aussi. On était sur le qui-vive, c'est triste d'être dans cet état en festival."