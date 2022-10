Violences sexuelles dans l'enseignement supérieur : un nouveau budget nécessaire mais "pas suffisant"

Dans une interview diffusée samedi sur le site du Parisien, Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, annonce un doublement du budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Ce budget devrait ainsi passer de 1,7 à 3,5 millions d'euros par an.

Cette enveloppe doit servir à créer et financer des postes spécifiques, verser des subventions aux associations étudiantes, aux écoles, aux facs qui mènent des projets contre les violences et à former et sensibiliser massivement les enseignants, étudiants, et personnels.

Une enveloppe "insuffisante"

Gaëlle Berton, secrétaire générale de l’Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles, juge cette enveloppe "pas suffisante", ce dimanche sur franceinfo.

Elle réclame "un budget plus conséquent" pour permettre aux cellules d'écoute de fonctionner correctement, "la formation obligatoire des personnes en contact avec les victimes" ainsi que la possibilité pour les établissements de proposer des suivis psychologiques et juridiques.

"Un besoin réel de formation."

Gaëlle Berton rappelle "qu'une étudiante sur dix est victime ou témoin d'agression sexuelle au cours de ses études et une étudiante sur vingt est victime ou témoin de viol. Nous, ce qu'on aimerait, c'est des personnels formés. Pour cela, il faut une enveloppe conséquente qui permette d'ouvrir des postes au sein des universités et des écoles de l'enseignement supérieur."

Elle précise que "seulement 900 personnes de l'enseignement supérieur ont été formées au traitement et à l'accompagnement des violences sexistes et sexuelles, alors qu'il y a plusieurs millions de personnes au sein de l'enseignement supérieur. C'est largement insuffisant, il y a un besoin réel de formation."

Gaëlle Berton observe que "la parole se libère depuis plusieurs années. On constate surtout que c'est l'écoute qui n'est pas assez libérée. C'est sur cela qu'il faut absolument travailler. Il faut travailler sur la communication des dispositifs qui existent pour que les étudiants et étudiantes puissent faire des signalements."