Violences sexuelles dans le sport : près de 180 signalements recensés depuis fin février

Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a dressé ce mercredi lors d'un point presse, un premier bilan de la Convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport, mise en place fin février dernier. Elle avait été lancée après la vague d'accusations de violences sexuelles dans de nombreuses disciplines sportives.

Près de 180 signalements en 4 mois

Lors de cette Convention, une cellule anti-violences dans le sport a été créée au sein du ministère et on apprend donc que près de 180 signalements sont arrivés à cette cellule pour des affaires présumées de violences sexuelles. Près de 90 procédures judiciaires sont en cours à ce jour et 16 personnes sont actuellement incarcérées selon Roxana Maracineanu. La ministre des Sports n'avait, à l'époque, pas "mesuré l'ampleur, la gravité et le nombre de cas" dans le sport disait-elle.

Près de 70% des victimes présumées sont des femmes

Quarante fédérations sont concernées par ces affaires. Les victimes étaient essentiellement mineures au moment des faits, pour 98% des cas et la plupart sont des femmes (78%), a détaillé la ministre lors de son point presse.

Lors de son lancement fin février dernier, la Convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport avait pour but de lutter contre les violences et les agressions sexuelles. Des contrôles d'honorabilité ont été lancés dans les fédérations et les clubs, un code de déontologie de l'éducateur sportif ainsi qu'un répertoire national des associations sportives devaient être créés.