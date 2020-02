Violences sexuelles dans le sport : une convention nationale est lancée ce vendredi à Paris

Après les révélations sur les scandales de violences sexuelles qui ont touché le sport et notamment le patinage, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a annoncé très rapidement une convention nationale sur ce sujet. Elle se déroule ce vendredi, toute la journée. Au programme : tables rondes, interventions d'universitaires, d'associations et d'anciens athlètes. Le but est de mobiliser les acteurs du sport pour construire un plan de prévention.

Aucun moyen pour protéger les enfants

"À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun moyen pour contrôler nos bénévoles. On leur demande seulement leur extrait de casier judiciaire numéro 3 mais à vrai dire, il n'y a pas grand-chose sur celui-là. Si la personne avait commis quelque chose, ce serait inscrit sur son casier numéro 2 ou numéro 1", explique Jean-François Bedu, président du VGA Omnisports à Saint-Maur-des-Fossés. Il est à la tête de 700 bénévoles. Et sa structure propose 70 activités sportives. Il garde un œil sur le fonctionnement et l'encadrement des bénévoles.

Une personne qui encadre un jeune doit avoir un comportement digne - Dominique, père de famille

"Le problème, c'est que c'est à l'État de contrôler. Ce n'est pas à nous. Nous ne sommes pas des contrôleurs ni du fisc, ni de quoi que ce soit. On n'a pas les outils", poursuit Jean-François Bedu. Mais Dominique, un père de famille dont la fille a arrêté le sport à cause d'éducateurs peu scrupuleux insiste : "On le voit lorsqu'une personne est attirée par une autre, un regard, un rapprochement. Il faut des mesures encore plus strictes et plus sévères. Une personne qui encadre un jeune doit avoir un comportement digne."

Les clubs sont évidemment pour vérifier notamment les antécédents judiciaires de ses bénévoles. Mais ils ne disposent d'aucun moyen légal pour y parvenir.