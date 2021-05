Violences conjugales : des sacs à pain avec des messages de prévention distribués dans les boulangeries

Près de 3.500 militants, dont une vingtaine dans le Finistère, ont répondu à l'appel lancé par le collectif #NousToutes sur les réseaux sociaux. Objectif : distribuer dans les boulangeries des sacs à pain avec des messages de prévention sur les violences sexuelles et conjugales. Sur la face recto est affiché un violentomètre qui indique les degrés de violences au sein d'un couple. Au verso sont partagés les numéros utiles en cas de violence, comme le 39 19. Cette initiative est inspirée d'une idée de la mairie de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).

Le violentomètre apparaît sur l'une des deux faces des sacs à pain. - #NousToutes

Une cagnotte lancée par le collectif a permis de récolter 34.000€ de fonds pour la création de ces 715.000 sacs à pain dans toute la France. Dans le Finistère, 8.000 ont été distribués par la vingtaine de militants répartis entre les communes de Quimper, Morlaix et Concarneau notamment. "Les violences conjugales, c'est un fléau dont on ne veut pas parler, mais qui est partout autour de nous, donc je pense qu'on atteint tout le monde en passant par les boulangeries", glisse Julie, militante à Quimper. "Cela me tient à cœur de me mobiliser et de montrer que je soutiens la cause", ajoute Alan, un autre militant.

En parallèle, un appel a été lancé aux mairies pour mettre en place l'opération dans leur commune. Une deuxième fournée de sacs à pain est en préparation, avant une seconde distribution dans le département, à partir de mi mai.