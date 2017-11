Violences sexuelles envers les femmes : la campagne #SoyezAuRdv demande au gouvernement un plan d'urgence

Cinq militantes féministes, qui ont recueilli 700.000 soutiens en ligne, lancent une action vendredi avec notamment le hashtag #SoyezAuRdv sur les réseaux sociaux, et réclament à Emmanuel Macron un plan d'urgence contre les violences sexuelles.

#SoyezAuRdv : c'est le slogan utilisé depuis vendredi matin sur les réseaux sociaux, pour cette campagne de communication dont le but est d'interpeller Emmanuel Macron sur les violences sexuelles envers les femmes.

Laure Salmona, Fatima Benomar, Madeline de Silva, Caroline De Haas et Clémentine Vagne sont à l'origine de cette campagne.

Un beau-père viole sa belle-fille de 12 ans. Procès. Il prend 2 ans avec sursis.

Avec sursis.

France. 2017. Tout va bien. #SoyezauRDV@NBelloubetpic.twitter.com/yrIqviIoO9 — Caroline De Haas (@carolinedehaas) November 23, 2017

Toutes les cinq avaient lancé chacune une pétition pour dénoncer les violences sexuelles contre les femmes, pour réclamer l'annulation de l'hommage à Roman Polanski par la Cinémathèque française et pour demander la formation des policiers contre le harcèlement de rue. Ces cinq pétitions avaient été signées par plus de 700 000 personnes au total.

Elles se tournent désormais vers Emmanuel Macron "pour lui demander d'être à la hauteur de l'enjeu. Nous exigeons des actions précises, des moyens ambitieux et des résultats rapides. Notre campagne vise à rappeler au président de la République que les discours ne suffisent pas", écrivent-elles dans un communiqué. "Nous avons besoin d'un engagement financier massif pour en finir avec les violences. Nous avons besoin d'une formation obligatoire de l'ensemble des professionnels en contact avec les femmes victimes". Cette campagne milite également pour la mise en place d'un "brevet de la non-violence qui permette, dès le plus jeune âge, d'apprendre le respect et le consentement".

Deux rassemblements sont prévus vendredi, place de la République à Paris, à 11h et à 18h30.