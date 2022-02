Violences sexuelles : le diocèse de Périgueux et Sarlat travaille avec la justice pour aider les victimes

"Ce n'est plus un sujet tabou, il faut être prophète". Quatre mois après la parution du rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Eglise, le diocèse de Périgueux et Sarlat veut agir pour accompagner les victimes. L'évêque de Périgueux Philippe Mousset, invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce vendredi, annonce que 50.000 euros ont été récoltés auprès du diocèse pour alimenter le fonds de solidarité pour les victimes. "Nous nous engageons à faire de nouveaux dons, en fonction de notre situation financière", poursuit Monseigneur Mousset. En moyenne, chaque diocèse va donner environ 200 000 euros, en fonction de ses ressources. Le Selam a recueilli 20 millions d'euros dans toute la France.

50.000 euros versés pour alimenter le fond de solidarité aux victimes

L'argent recueilli en Dordogne provient des réserves financières : des legs et la vente de biens immobiliers, par le passé. "On n'a pas beaucoup de patrimoine en Dordogne", précise l'évêque. Les dons ne proviennent pas en revanche des quêtes, qui sont réservées à l'organisation des messes, des mariages, ou des obsèques. Les évêques et prêtres peuvent également donner. Ils ont "pratiquement tous participé" d'après Philippe Mousset. "J'ai moi même fait un don, dès le début. C'était un geste très important, pour ma conscience", confi-t-il.

Un protocole de signalement en cours d'élaboration avec les parquets de Périgueux et Bergerac

Le diocèse de Périgueux et Sarlat organise par ailleurs des moment d'échange et de sensibilisation au sujet des violences sexuelles dans l'Eglise. Un protocole de signalement est en cours d'élaboration entre le diocèse et le parquet de Périgueux et Bergerac d'après l'évêque. Un moyen de simplifier et encourager la parole des victimes auprès de la justice. "J'ai d'abord voulu faire de la pédagogie, explique l'évêque. _Maintenant j'ai compris que le clergé est sensible, qu'il a compris la démarche." Mais Philippe Mousset le concède : "il y a encore des efforts à faire, il faut continuer auprès du clergé et des communautés chrétiennes."_ La sensibilisation et la lutte contre les violences sexuelles dans l'Eglise sont affichées dès le site internet du diocèse.