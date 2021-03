Violences sexuelles : le gouvernement diligente une enquête pour "évaluer les mesures" prises à l'ENS Lyon

Le ministère de l’Enseignement supérieur a diligenté une enquête après plusieurs témoignages dénonçant des actes de harcèlement et d'agressions sexuelles à l'École normale supérieure (ENS) de Lyon, selon les informations de franceinfo ce lundi.

Cette enquête aura plusieurs missions. La première est d'"évaluer les mesures qui sont concrètement mises en œuvre en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles" au sein de l’établissement, indique le ministère de l’Enseignement supérieur à franceinfo. Cette enquête devra également "identifier les freins et les lacunes en la matière et aura pour objectif de formuler des recommandations à destination de l'établissement", poursuit le ministère.

Ils dénoncent une culture du silence

Des syndicats et étudiants reprochent à la présidence de ne pas prendre au sérieux les témoignages de harcèlement et d'agressions qui lui sont signalés, comme le révélait l'enquête de franceinfo publiée le 23 mars dernier. Ils dénoncent l’opacité de la gestion de l’école et "le déni de la présidence" face au "mal-être étudiant" et aux "violences sexuelles et sexistes à l'ENS".

Dans un communiqué du 21 février dernier, ils demandaient à la direction "d'écouter, de réagir et de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin au harcèlement et aux violences."

Déjà en 2018, une enquête de Mediacités révélait des affaires de harcèlement sexuel et de sexisme et la culture du silence qui les entourait.