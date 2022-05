Violences sexuelles : "Prendre en charge les agresseurs pour mieux protéger les enfants"

Comment mieux prévenir les violences sexuelles sur les enfants ? Le 31 mars dernier, la Ciivise - Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants - émettait 20 recommandations pour aussi protéger les enfants victimes d'agressions sexuelles ou de viols : retirer l'autorité parentale aux père ou mère coupables de violences sexuelles, mettre plus de moyens dans la justice et dans le médical. Selon les professionnels, il faut aussi prendre le problème à la source selon les professionnels : en s'intéressant aux agresseurs, et en les prenant en charge psychologiquement. En Picardie, le Criavs (Centre ressource pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles) réunit des médecins, des psychologues, des infirmiers spécialistes des violences sexuelles. Il est installé à l'hôpital psychiatrique Pinel, dans le sud d'Amiens.

Un numéro pour accompagner les personnes attirées par les enfants

Ca commence par l'existence d'un numéro de téléphone : le dispositif Stop, joignable gratuitement au 0 826 23 10 63. Quatre professionnelles du Criavs peuvent répondre : "Les personnes qui appellent sont en grande souffrance. Elles ne sont pas passés à l'acte mais peuvent avoir des fantasmes par rapport à ça. Quand ils nous appellent, ils savent qu'ils ne seront pas jugés, détaille Carole Gaffuri-Legent, médecin sexologue. Ça leur permet aussi d'avoir une oreille parce que ces personnes n'ont parfois personne à qui en parler. Et malheureusement, on les retrouve une fois que l'acte a été commis".

C'est important d'appeler, cela permet d'éviter un passage à l'acte

L'objectif, c'est d'écouter, de rassurer la personne qui a le courage d'appeler et aussi d'estimer le risque qu'elle a d'agresser sexuellement un enfant, notamment s'il y en a dans son entourage. "Si on a l'impression qu'il y a déjà eu un passage à l'acte ou qu'il y a un danger immédiat, on prévient la personne qu'on peut faire un signalement. C'est important parce que ça permet de pouvoir éviter le passage à l'acte : c'est de la prévention des violences sexuelles faites aux enfants", détaille la médecin du Criavs. Le soutien par téléphone passe ensuite par une dernière étape, explique Carole Gaffuri-Legent : "En fonction du vécu de la personne et de son récit, on peut l'orienter vers un thérapeute qui va le prendre en charge".

En Picardie, les débuts du dispositif Stop sont balbutiants. Quatre appels sont venus des trois départements picards depuis début novembre.

Former les professionnels en contact avec les agresseurs

Autre piste du Criavs, pour limiter les violences sexuelles sur les enfants : former les professionnels de santé ou de l'éducation en contact avec des personnes auteures de violences sexuelles. Et le mot d'ordre de ces formations : pas de jugement, pas de stigmatisation des agresseurs. "La première réaction face à une agression, ça va être le rejet de l'auteur. Le but ce n'est pas de les excuser, mais d'essayer de comprendre comment ils en sont arrivés au passage à l'acte. L'auteur doit être pris en charge. Plus les personnes vont se former, moins il y aura de victimes", détaille Carole Gaffuri-Legent.

Le but n'est pas d'excuser l'auteur mais essayer de comprendre son passage à l'acte. Plus on se forme à cela, moins il y aura de victimes

Le professionnel va être formé, à sa demande, pour échanger de façon constructive avec l'agresseur, mieux connaître son passé : "Parfois, les agresseurs n'ont pas conscience du mal qu'ils font parce qu'ils ont toujours vécu dans un milieu soit violent, soit incestueux. Pour eux, c'est juste la normalité. Il y en a certaines qui ont un épisode dépressif quand ils s'aperçoivent de tout le mal qu'ils ont pu faire et aussi quand ça leur renvoie au vécu douloureux qu'ils ont pu avoir", précise la médecin sexologue.

La formation donne des pistes de travail aux professionnels, parfois dépassés par les auteurs de violences sexuelles à qui ils ont affaire : "Il faut travailler l'affirmation de soi, la gestion de la colère, de l'impulsivité sur les questions d'intimité, sur la notion de pudeur, la notion de consentement par exemple, détaille Heïdi Leporte, psychologue qui dispense ces formations. Quand les agresseurs se disent que les femmes aiment qu'on soit violent avec elles, il va falloir retravailler ça avec eux", conclut-elle.

Le Criavs veut désormais intervenir dans les écoles picardes, pour permettre aux enseignants de mieux repérer les jeunes victimes de violences sexuelles ; mais aussi pour apprendre aux élèves notamment le consentement.

Contact du Criavs : http://www\.criavs\-picardie\.org/ ou 03 22 53 47 55 ou criavs-picardie@epsm-somme.fr