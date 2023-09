Violences sexuelles sur les enfants : le gouvernement lance une nouvelle campagne de sensibilisation

C'est un fléau qui touche 160.000 enfants chaque année. Le gouvernement a annoncé lundi le lancement d'une campagne de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants.

L'un des objectifs de cette opération est de "susciter l’attention et la responsabilité de tous, et inciter à repérer, écouter et signaler" ces violences sexuelles touchant les enfants. Jeudi 21 septembre, la campagne sera diffusée pendant la Coupe du monde de rugby, à la mi-temps de la rencontre France-Namibie, au stade Vélodrome à Marseille.

Un enfant est victime de viol, d'agression sexuelle ou d'inceste toutes les trois minutes

Il s'agit aussi de "faire la lumière sur l’ampleur et la gravité de ces violences" mais aussi d’apporter "des solutions concrètes en matière de détection et de signalement pour que les victimes ne portent plus seules le lourd secret qui leur est imposé", détaille le communiqué du gouvernement, qui appelle à "mettre fin au silence autour des violences sexuelles" dont les enfants sont victimes. Cette opération s’appuie sur les chiffres révélés par la CIIVISE et les associations de protection de l’enfance : "160 000 enfants subiraient des violences sexuelles chaque année. Un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes".

Un numéro d'appel d'urgence : le 119

La campagne rappelle "qu’il n’est pas acceptable que les enfants portent seuls la responsabilité de mettre fin au secret qui entoure encore les violences sexuelles et renvoie vers le 119, numéro national d’appel d’urgence gratuit et confidentiel".

La campagne sera lancée dès ce vendredi en affichage animé et en digital, puis dans les cinémas dès le 20 septembre. Elle sera diffusée en télé pour la première fois le jeudi 21 septembre, puis de manière plus large à compter du 6 octobre prochain jusqu’au 2 novembre. Sur les réseaux sociaux, elle fera l’objet de contenus thématiques portés notamment par des experts et des professionnels de la protection de l’enfance.

Avant le lancement de cette initiative gouvernementale, Charlotte Caubel, secrétaire d’Etat à l’enfance se rendra au 119, accompagnée d’Olivier Véran, porte-parole du gouvernement ce mardi pour échanger avec les professionnels mobilisés.