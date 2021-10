Inceste : plus de 4.000 témoignages recueillis sur la plateforme lancée il y a un mois

Un mois après le lancement de la plateforme pour recueillir la parole des victimes de violences sexuelles faites aux enfants et celle de leurs proches, la Commission qui la pilote indique mercredi avoir reçu plus de 4.000 témoignages.

Un "mouvement de grande ampleur" pour Edouard Durand, le co-président de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Invité de franceinfo ce mercredi, il a indiqué que la plateforme lancée il y a un mois pour recueillir la parole des victimes et celle de leurs proches a déjà reçu plus de 4.000 témoignages, "tous modes de communication confondus".

Sur ces 4.000 témoignages, "près d'une vingtaine de signalements" ont été effectués auprès de l'autorité judiciaire, a-t-il précisé. Cette plateforme a pour but d'écouter les victimes, de s'inspirer de leur parole et de définir une politique qui protégera les enfants. Lancée le 21 septembre dernier, ce dispositif piloté par la Ciivise a été créée dans le sillage de la publication de "La Familia grande" de Camille Kouchner, dans lequel elle accuse son beau-père le politologue Olivier Duhamel de viols sur son frère jumeau.

Pour la première fois depuis sa création, la Ciivise se déplace mercredi à Nantes. Un premier déplacement national pour aller à la rencontre des citoyens et recueillir leur parole. "La plateforme téléphonique est très sollicitée par les personnes qui ont dit, ‘J'ai attendu ce moment toute ma vie’", explique Edouard Durand. "Et puis, il y a des personnes qui nous écrivent. Il y a de nombreuses personnes qui se connectent à notre site Internet : ciivise.fr pour renseigner le questionnaire, documenter les mécanismes à la fois de la violence et les mécanismes de la protection. C'est donc un mouvement qui était souterrain et qui émerge".

"La parole sera toujours crue"

La Commission indique jouer un rôle d'accompagnement sur le plan social et judiciaire des personnes qui viennent se confier. "Il y a aussi beaucoup de personnes qui nous contactent en disant ‘mon enfant, en rentrant de son week-end, a révélé des violences sexuelles et j'ai sollicité les institutions de protection qui ne me croit pas’. Donc, nous voulons aussi alerter ce que nous ferons bientôt sur ce problème, à la fois par des signalements et par nos travaux avec les institutions de protection", a précisé Edouard Durand.

Le co-président de la Ciivise insiste sur le fait que la "parole sera toujours crue" dans cet espace. "Nous savons que l'un des freins pour qu'un enfant révèle les violences qu'il subit est la peur de ne pas être crue. Et nous savons aussi que le risque n'est pas d'inventer des violences, mais au contraire de laisser passer sous nos yeux sans les protéger. Croire l'enfant et dès lors qu'on le croit, le protéger immédiatement est un impératif conditionnel", a conclu Edouard Durand.

Pour recueillir cette parole, une plateforme téléphonique a été lancée ce mardi : les victimes peuvent appeler entre 10h00 et 19h00 le 0805 802 804 (ou le 0800 100 811 pour l'outre-mer). Elles sont entendues par des écoutantes formées à la spécificité des violences sexuelles du CFCV (Collectif féministe contre le viol) et de SOS-Kriz. Elles peuvent aussi témoigner par écrit par le biais du site de la Ciivise (https://www.ciivise.fr).