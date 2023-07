Violences urbaines : 3.200 interpellations au total, premières condamnations jusqu'à sept mois de prison ferme

Les premières condamnations pour participation aux violences urbaines depuis plusieurs nuits ont été prononcées ce week-end et ce lundi lors d'audiences en comparutions immédiates dans plusieurs villes de France, en pleine grève des greffiers. Lors d'un déplacement à Reims, Gérald Darmanin a souligné le fait qu'"un tiers" des quelque 3.200 personnes interpellées depuis le début des émeutes sont des mineurs, dont 60% d'entre eux n'ont aucun antécédent judiciaire.

Parmi les personnes interpellées, ce lundi matin, 570 avaient été déférées devant la justice et 260 envoyées en comparution immédiate, selon les informations de franceinfo. 120 personnes ont été écrouées, qu'elles aient été condamnées ou placées en détention provisoire en attente d'un procès. Parmi les condamnations les plus lourdes, à Chartres en Eure-et-Loir, un homme de 25 ans a été condamné à sept mois de prison avec incarcération immédiate pour vols en réunion, indique le parquet dans un communiqué. Deux autres hommes, âgés de 29 ans, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis.

À Grenoble, quinze prévenus ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à six mois ferme, avec mandat de dépôt ou sous bracelet électronique. À Beaune, un jeune émeutier a été condamné à quatre mois de prison ferme et quatre mois avec sursis, pour des violences sur la police, le port d'un couteau et la participation à un attroupement le visage dissimulé. Même peine pour deux personnes interpellées à Nancy pour avoir tiré des mortiers d'artifice en direction de la police.

D'autres émeutiers ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, comme à Albi ou au Mans, où un homme a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir jeté des projectiles sur des policiers et avoir incendié un véhicule appartenant à la mairie.

À Nanterre, un homme a été condamné à 240 heures de travaux d'intérêt général. D'autres, enfin, ont été relaxés.

De nombreux mineurs

La moyenne d'âge des personnes interpellées est de "17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes ou qui ont attaqué les forces de l'ordre ou qui ont attaqué des élus", a souligné Gérald Darmanin. Selon lui, "un tiers" des quelque 3.200 personnes interpellées depuis le début des émeutes sont des mineurs, dont 60% d'entre eux n'ont aucun antécédent judiciaire. À Bobigny, 13 mineurs ont ainsi été présentés à un juge des enfants.

Le ministre a insisté sur "la responsabilité des parents, de la famille" dans la surveillance de ces jeunes, "parce que ce n'est pas à la police nationale ou à la gendarmerie ou au maire ou même à l'État de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à une école".

La justice "va faire de son mieux"

"Les 164 procureurs sont totalement mobilisés jour et nuit avec tous les magistrats du parquet, avec tous les greffiers disponibles, les juges. L'ensemble de ces personnels de justice sont au service de nos concitoyens pour essayer au mieux de répondre à cette masse de procédures qui arrivent en particulier dans les parquets", a expliqué ce lundi sur franceinfo Raphaël Balland, procureur de la République de Béziers et président de la Conférence nationale des procureurs de la République.

La justice "va faire de son mieux, comme elle le fait à chaque fois", a-t-il assuré alors que la grève nationale des greffiers prévue ce lundi a été très suivie.