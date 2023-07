Violences urbaines : 45.000 policiers et gendarmes mobilisés ce samedi soir, des renforts à Marseille et Lyon

Des renforts sont envoyés à Marseille et Lyon.

Gérald Darmanin a annoncé la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre pour la nuit de samedi à dimanche, avec de nouveau 45.000 policiers et gendarmes mobilisés, afin de faire face aux émeutes qui agitent le pays depuis la mort du jeune Nahel mardi à Nanterre, avec "les hélicoptères de la gendarmerie, les moyens d'intervention de la BRI, du RAID et du GIGN, les pelotons de la garde républicaine".

À Marseille et Lyon, principales villes touchées vendredi soir, les forces de l'ordre seront "considérablement" renforcées, a ajouté le ministre de l'Intérieur. La CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, sera déployée à Lyon et trois compagnies de CRS, soit 200 agents, envoyées à Marseille, où des tensions ont déjà éclaté en début de soirée. Il y aura deux fois plus de CRS à Grenoble , annonce de son côté Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.

Dans de nombreuses villes, en Île-de-France notamment, mais aussi à Saint-Étienne , à Tours , à Montbéliard , Angoulême ou encore à Mulhouse , des couvre-feux ont été instaurés ou reconduits ce samedi soir, pour les mineurs non accompagnés.

Les transports sont à nouveau à l'arrêt ce samedi soir à Marseille , en Ile-de-France, à Lorient ou encore dans le Vaucluse .

"L'âge moyen est de 17 ans"

"Sur les 2.000 interpellations que nous avons faites" lors des quatre nuits de violences urbaines en France, "l'âge moyen est de 17 ans", a également indiqué le ministre de l'Intérieur, en déplacement au commissariat de Dreux (Eure-et-Loir).

Il faut "redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses", avait lancé plus tôt ce samedi le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, en déplacement au tribunal de Créteil (Val-de-Marne). "Les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins et qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller (...) ils encourent deux ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende", a rappelé le ministre de la Justice. "Ce n'est pas à l'État d'élever les enfants. L'État peut aider les parents, mais il ne peut pas se substituer à eux", a ajouté M. Dupond-Moretti.

La circulaire envoyée vendredi, qui détaille la réponse pénale "ferme et systématique" qu'il souhaite à l'encontre des participants aux récentes violences urbaines, rappelle qu'il est possible d'avoir recours à la force publique pour faire venir les parents qui ne se présenteraient pas à une convocation de leur enfant devant la justice, ou de les condamner directement à une amende ou un stage de responsabilité parentale.

De son côté, Elisabeth Borne se rendra au ministère de l'Intérieur, place Beauvau à Paris, ce samedi soir, a appris franceinfo. La Première ministre visitera la salle de commandement de la police nationale, qui suit la situation dans la France entière. La cheffe du gouvernement rencontrera les effectifs qui pilotent les dispositifs et dirigent les opérations, avant de se rendre dans la salle de commandement de la préfecture de police de Paris sur l’Île de la Cité pour suivre la situation à Paris et en petite couronne.