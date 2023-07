Violences urbaines : à Mulhouse, une vidéo de jeunes qui embellissent leur quartier cartonne sur internet

C'est un message d'espoir en ces temps de pillages et de saccages dans de nombreuses villes de France. Vendredi 30 juin, après la nuit d'émeutes la plus difficile à Mulhouse , avec des voitures et des écoles incendiées, des jeunes du quartier sensible des Coteaux ont publié une vidéo sur le Facebook de leur centre socio-culturel (l'AFSCO ). Pour dénoncer "ceux qui salissent le quartier" et en montrer un côté bien plus positif. Depuis la vidéo cartonne. Elle a été vue des dizaines de milliers de fois sur TikTok et Facebook.

Tout a commencé ce vendredi 30 juin, alors que des jeunes du centre socio-culturel participaient, à l'initiative de la M2A, l'agglomération de Mulhouse, à la rénovation et la mise en valeur d'une cage d'escalier. Avec la réalisation d'une fresque artistique. Une réunion de "chantier" était prévue, mais les jeunes, marqués par la nuit précédentes, ne parlaient que des émeutes.

"Le matin on a fait un petit déjeuner. Les jeunes nous ont parlé de ce qu'ils ont vécu la nuit. Au lieu de parler du chantier, nous n'avons parlé que de cela" explique Marco, l'un des éducateurs.

"Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas tourner une vidéo. Montrer ce qu'il y a de positif dans le quartier et pas que des choses négatives. On a trouvé dommage que les médias ne parlent que du négatif. Nous au moins on fait un petit truc positif" poursuit-il.

Marco demande alors à Yassine, un jeune de 16 ans, élève de première, enfant du quartier, de se prêter au jeu de la vidéo. "J'ai accepté, je l'ai fait volontiers, sans pression" explique le jeune homme. Marco le filme alors devant les ruines de l'arrêt de tram "Nations", toujours complètement calciné. Dans la vidéo, l'adolescent rejoint ensuite des jeunes bénévoles dans le hall de l'immeuble en rénovation. "Ne faites pas gaffe à ceux qui salissent le quartier" dit simplement Yassine.

L'adolescent explique en effet comprendre la colère des jeunes après la mort de Nahel. Mais pas forcément les dégradations. "Le tram par exemple, il sert à nos parents pour aller travailler" déplore-t-il. La vidéo postée sur le Facebook du centre socio culturel a ensuite été reprise. Notamment sur TikTok. Et elle a depuis été vue des centaines de milliers de fois.

Depuis les demandes d'interview pleuvent. Yassine lui dit avoir adoré faire l'acteur quelques instants avec un certain talent. De quoi peut être lui ouvrir quelques portes, comme par exemple comédien. "Ca m'est passé par la tête" sourit le jeune homme.