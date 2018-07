Nantes, France

Le quartier des Dervallières s'est réveillé dans une odeur de cendres mercredi matin, les violences urbaines de la nuit ont causé de nombreux et coûteux dégâts. Le centre commercial a été incendié, il abritait la mairie annexe du quartier qui été entièrement détruite. Les commerces mitoyens, un salon de coiffure et une boulangerie sont très endommagés.

Le centre commercial des Dervallières incendié dans la nuit de mardi à mercredi à Nantes © Radio France - Marion Fersing

Les habitants du quartier étaient abasourdis mercredi matin en découvrant les façades noircies et les dégâts de la nuit, certains prenaient des photos sous le regard des gendarmes mobiles et des CRS présents sur les lieux. Une mère de famille raconte ce qu'elle a vu et entendu pendant la nuit, "des jeunes qui ont commencé à faire tomber les caméras de vidéo-surveillance et puis ça a été l'apocalypse" dit-elle.