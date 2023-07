Violences urbaines à Strasbourg : quel recours pour les propriétaires de voiture brûlées ?

Sur le parking de la tour 21, dans le quartier Cronenbourg... Euspolat filme la carcasse d'une voiture brûlée, l'air dépitée... Car cette voiture appartenait à son mari : "Je ne sais pas ce qu'on va faire. On ne l'utilisait pas beaucoup mais elle me servait pour aller chercher l'eau, les course, mais maintenant c'est lourd pour moi...", lâche-t-elle, les yeux rivés sur ce qu'il reste de la voiture qu'ils avaient acheté en arrivant, depuis la Turquie.

ⓘ Publicité

Difficile, maintenant, de faire ses courses. Pas possible non plus, d'en racheter une puisque son mari, âgé de 65 ans, ne travaille pas et touche uniquement le Revenu de solidarité active (RSA).

Bully Hood, habitant de Cronenbourg : "Je les emmène faire leurs courses"

Bully Hood habite aussi l'immeuble, et en deux nuits, il a vu pas moins de 10 voitures brûler sur ce même parking : "Je suis descendu, je me suis mis dans mon véhicule pour le protéger, j'ai dormi dedans pour être sûr qu'il ne brûle pas mais j'ai malheureusement été impuissant quand j'ai vu leurs voitures brûler".

Beaucoup viennent le voir pour des conseils, notamment parce qu'il a déjà perdu deux voitures de la même manière... Posté en bas de l'immeuble, il a donc décidé d'aider ses voisins, à son échelle : "Je les emmène faire les courses pour porter les packs d'eau, en plein été, la lessive et tout ce qui est gros, pour le reste ils se débrouillent seuls", explique-t-il alors que le propriétaire d'une des voitures brûlées s'approche de lui, "déjà qu'ils sont exclus, je pense que le véhicule en moins les exclus encore plus".

loading

Un recours contre l'État pour demander une indemnisation

Si ça arrive, il faut se rapprocher de sa compagnie d'assurance. Et ce, même si le véhicule n'était pas assuré, selon Christian Stauth, assureur à Haguenau : "Si un citoyen a vu son véhicule brûler à l'occasion des émeutes qui ont eu lieu ce week-end sur la ville de Strasbourg et ailleurs, le premier réflexe qu'il devra avoir, c'est de s'adresser à son propre assureur qui fera jouer les garanties de son contrat", explique-t-il.

Or, tout le monde n'a pas de garantie, encore moins contre les incendies, souvent "parce que les propriétaires ont décidé que leur voiture ne valait pas grand chose", précise l'expert, qui a aussi un conseil pour ces cas de figure.

"Ceux qui n'ont pas cette garantie, s'ils s'adressent à leur assureur, il les guidera certainement pour effectuer un recours contre l'État étant donné qu'il y a un texte de loi qui peut prévoir la mise en cause de celui-ci, étant donné que la sécurité des biens et des personnes n'ont pas été assurés complètement durant les derniers jours". Selon lui, la procédure n'aboutit pas toujours, mais cela vaut le coup d'essayer.

loading