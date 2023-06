Violences urbaines à Toulouse : le préfet suspend les principaux transports, métros, bus et trams après 21h

En Haute-Garonne comme ailleurs, le préfet va appliquer les demandes du ministre de l'intérieur , Gérald Darmanin . Mesures prises à l'issue du conseil interministériel de crise qui s'est tenu à la mi-journée autour du président de la République. Signe que l'État prend la mesure de la gravité des événements qui se succèdent depuis la mort du jeune Nahel, à Nanterre, tué par l'usage d'une arme à feu d'un fonctionnaire de police depuis en détention provisoire.

ⓘ Publicité

Les transports bus trams et métros suspendus après 21h

La mesure la plus palpable ce vendredi soir, sera l'arrêt des "principales lignes de transports en commun" confirme Pierre-André Durand, le préfet de la Haute-Garonne, à France Bleu Occitanie, c'est-à-dire : métros, bus et tramways après 21h. Les transports et leurs conducteurs sont régulièrement pris pour cibles par les émeutiers ou ceux qui cherchent à semer la violence .

Les drones, ça continue

Dans les airs, et en cas de besoin, l'usage des drones pour la surveillance et la dissuasion va continuer en Haute-Garonne, jusqu'à samedi matin. La préfecture l'a annoncé ce vendredi après-midi et garde un périmètre d'action toulousain : "Les forces de sécurité pourront ainsi bénéficier d’une vision grand angle afin de pouvoir identifier et prévenir rapidement le risque d’incident, tout en limitant l’engagement des forces au sol. Cette utilisation est autorisée uniquement dans la commune de Toulouse et les lieux surveillés sont strictement limités aux zones dans lesquelles surviendraient de nouveaux épisodes de violences urbaines."

Limitation des déplacements

Les autres mesures de limitation de déplacements avec certains objets sont maintenues elles aussi :