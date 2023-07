Violences urbaines : "Il faut que cela cesse" selon le maire de Colmar qui appelle à un rassemblement ce lundi

Après l'attaque du domicile du maire LR de l'Haÿ-les-Roses , en région parisienne, l'association des maires de France appelle à un rassemblement de soutien devant toutes les mairies de France lundi 3 juillet à midi. Eric Straumann, le maire de Colmar, a également appelé à un rassemblement devant sa mairie.

"Qu'un maire de ville se fasse attaquer chez lui avec une voiture bélier, que son épouse et ses enfants soient obligés d'être évacués c'est quand même une situation inhabituelle, en tout cas on n'a pas l'habitude en France qu'on s'en prenne à un élu de la République ", réagit Eric Straumann, qui souhaite profiter de ce rendez-vous pour soutenir plus largement "tout ceux qui représentent l'ordre dans le pays".

Un soutien aux policiers, gendarmes et commerçants

"Il s'agit aussi de défendre nos gendarmes, nos policiers, nos pompiers, nos commerçants qui vivent depuis six ou sept jours des situations difficiles", explique le maire de Colmar, "je crois que la situation a suffisamment duré, il faut que nos concitoyens s'expriment aussi, ce n'est pas à 0,5% de la population de faire la loi et d'imposer ce type d'exactions insupportables", a-t-il ajouté, en référence notamment aux pompiers et aux membres des forces de l'ordre blessés depuis le début des violences urbaines .

Il s'agit aussi pour lui de soutenir les habitants dont la voiture à brûlé : "bien sûr on regrette tous ce qu'il s'est passé à Nanterre mais ce n'est pas aux gens qui habitent ces quartiers de subir ces exactions, il faut que cela cesse".

Le maire de Colmar exprime également sentir la hausse des violences à l'égard des élus : "on sent quand même qu'il a une dégradation de l'esprit civique, notamment depuis deux-trois ans, notamment le rapport à l'autorité qui s'est affaissé, on constate ça dans toutes les villes de France", ajoute-t-il, "ça ne peut pas continuer à ce rythme-là, sinon c'est la fin de la République". Brigitte Klinkert, députée de la 1ère circonscription du Haut-Rhin, sera également présente.