Violences urbaines : l'hôtellerie-restauration en subit toujours les conséquences à Strasbourg

Les lieux touristiques alsaciens ont vécu un week-end difficile, à cause des violences urbaines qui ont perturbé certains quartiers. Il y a eu entre 20 et 25 % d'annulations dans les hôtels à Strasbourg, et les restaurants ont aussi subi des pertes, certains touristes ne se sentant "pas en sécurité" à Strasbourg. Alors qu'elle avait bien commencé, notamment dans les Vosges, la saison touristique reprend doucement.

ⓘ Publicité

Massimo est réceptionniste dans un hôtel proche de la place Gutenberg à Strasbourg. En reposant le combiné du téléphone, il lâche, désolé : "On a des clients qui viennent de demander une annulation parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité ici à Strasbourg". Il a appris à gérer cette situation, devenue presque habituelle depuis les violences de vendredi dernier : "J'ai essayé de rassurer le client en lui disant que la situation était calme, sans manifestation prévue, sous contrôle du gouvernement. On verra s'il accepte cette version des faits...", ajoute le réceptionniste alors que le téléphone sonne à nouveau.

Multiplier les offres pour attirer des clients

L'hôtel est à un taux d'annulation relativement "faible", selon Massimo, entre 10 et 12 clients ont annulé leur venue : "rien de trop exagéré, cela n'a rien à voir avec les annulations qu'il y avait eu au moment des attentats mais c'est quand même un chiffre important." Le calendrier de juillet août n'est pas tout à fait rempli non plus, en partie à cause des émeutes, selon lui. Ils ont dû multiplier "les offres" pour attirer de nouveaux clients. Le réceptionniste espère que ces violences "indiscriminées" qu'il ne "soutient pas" sont derrière lui, même s'il "comprend que les raisons pour lesquelles la rage est forte".

La période n'est pas simple non plus pour les restaurateurs, selon Patrick Adler, qui dirige le groupe de restauration Aedaen : "on a l'impression qu'on nous rajoute des couches à chaque fois", exprime le directeur qui liste les difficultés déjà importantes liées à la période Covid-19, à l'inflation, la baisse du ticket moyen et la hausse du prix des matières premières, mais aussi à l'augmentation du coût de l'énergie, dont la facture a été "multipliée par trois" pour eux, la hausse du coût des terrasses, du stationnement et les émeutes.

"Le week-end dernier on a perdu à peu près 20 000 euros. Il n'y a pas de miracle. Ce qui est perdu est perdu. C'est des pertes très importantes sur le week-end dernier, c'est très dur pour nous et pour toute la profession.", ajoute le professionnel, qui appelle à la solidarité des fournisseurs et des clients : "il faut continuer à sortir, à faire la fête, à ne pas avoir peur".

Un appel à la solidarité

"Tout le monde constate une baisse de fréquentation, restaurants comme hôtels", termine-t-il. C'est vrai, selon Véronique Siegel, Présidente de la section départementale de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), mais cela s'améliore petit à petit.

"Ca reprend, et surtout on a envie d'être optimiste et positif, nous avons besoin de cette période estivale et nous pensons que les évènements étaient suffisamment contraints dans le temps pour ne pas avoir un impact à moyen et long terme sur l'attractivité de la France", selon Véronique Siegel, "en tout cas, c'est ce que nous espérons". La situation étant plus calme à Strasbourg, la professionnelle espère que les touristes "entendront ce message".