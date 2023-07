Violences urbaines : la maire de Denain alerte le président sur les futurs contrats d'assurance des communes

Emmanuel Macron a reçu ce mardi plus de 300 maires venus de toute la France, tous touchés par les violences urbaines survenues après la mort de Nahel lors d'un contrôle de police à Nanterre. "Le président a pris beaucoup de temps pour nous écouter toutes et tous, ça faisait l'effet d'une grande psychanalyse de groupe", raconte la maire PS de Denain (Nord), Anne-Lise Dufour, présente à l'Elysée, comme une vingtaine d'autres élus venus du Nord-Pas-de-Calais .

"Faire appel à des entreprises de manière urgentissime"

De nombreux sujets ont été abordés, chaque élu ayant pu exposer ses doléances au chef de l'Etat. Anne-Lise Dufour, dont le centre-ville a été saccagé, a insisté elle sur la nécessaire reconstruction des bâtiments attaqués, tout en soulignant son inquiétude : "Les assurances doivent être renouvelées pour le 31 décembre, mais les assureurs qui auraient pu être intéressés nous ont fait savoir que pour assurer les bâtiments publics, ça les intéressait plus. J'imagine bien pourquoi, mais c'est une vraie question qui se pose pour les maires."

Le président de la République a promis ce mardi aux maires une "loi d'urgence" permettant d'accélérer la reconstruction dans les communes les plus touchées par les violences.

"Quand on est à la tête d'une mairie, d'une intercommunalité, d'une puissance publique, on ne peut pas appeler une entreprise et lui demande d'intervenir du jour pour le lendemain, sauf si c'est une entreprise qui qui a déjà un marché pour la ville, explique Anne-Lise Dufour, invitée ce mercredi du 6-9 de France Bleu Nord . Mais le président a pris l'exemple des écoles : avec les délais administratifs, vous ne rouvrirez pas d'école avant six ou huit mois. Et encore en allant très très vite, ce qui est impossible. Donc le président a parlé de cette loi d'exception finalement, qui va permettre aux communes de faire appel à des entreprises de manière urgentissime."