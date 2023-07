Violences urbaines : la maison de la Justice et du droit incendiée à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence a connu une première nuit de violences urbaines ce samedi soir. Dans le quartier du Jas-de-Bouffan, une cinquantaine de "très jeunes gens", selon la mairie, se sont rassemblés sur le rond point Colonel Jean-Pierre et ont passé "une partie de la soirée en face à face" avec les forces de l'ordre.

ⓘ Publicité

Malgré une dispersion des manifestants, des individus ont allumé un incendie à la Maison de la justice et du droit. Une partie du bâtiment a été endommagée par l’incendie, précise la mairie dans un communiqué qui précise que "d’autres ont essayé de pénétrer dans la Mairie annexe en fracturant la porte à coup d’extincteurs".

Le maire Sophie Joissains s'est rendue sur place dans la soirée pour constater les dégâts et "elle condamne fermement ces actes et ces agissements irresponsables".

"Ces institutions très fréquentées et utiles aux habitants, sont un symbole fort de la Republique (...) La Maison de la Justice et du droit est un lieu de proximité, de service à la population qui a demandé beaucoup d’efforts et de ténacité en concertation avec les habitants pour son installation".

" La société peut aider et accompagner mais ne peut en aucun cas se substituer aux parents "- Sophie Joissains

"Les auteurs de ces actes ont fait du mal aux habitants du Jas de Bouffan, à leurs familles, à leurs amis et voisins", continue la mairie.

Sophie Joissains en appelle à la "responsabilité de tous" et notamment des "parents de ces jeunes gens, auteurs des violences (...) La société peut aider et accompagner mais ne peut en aucun cas se substituer aux parents".

La Ville d'Aix-en-Provence annonce qu'elle a déposé plainte et "utilisera tous les moyens judiciaires, financiers et administratifs pour rechercher la responsabilité des auteurs et dans l’hypothèse où ils seraient mineurs, celle de leurs parents".

Sophie Joissains tient également à saluer "le courage des mamans qui ont osé sortir de chez elles pour éteindre les feux de containers…"