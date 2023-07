Violences urbaines : le gouvernement n'exclut pas de "suspendre des fonctionnalités des réseaux sociaux"

Les réseaux sociaux sont dans le viseur du gouvernement. Les plateformes sont accusées d'avoir accéléré les émeutes qui ont éclaté après la mort du jeune Nahel , tué par un tir de policier le 27 juin à Nanterre. Le gouvernement est prêt à envisager de "suspendre des fonctionnalités" des réseaux sociaux, en cas de nouvelles émeutes. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a dit ce mercredi lors du conseil des ministres.

La suspension des "fonctions de géolocalisation" envisagée

Mardi déjà, la phrase du président de la République lancée devant plus de 300 maires réunis à l'Elysée, a fait polémique. Emmanuel Macron a assuré qu'il souhaitait "une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes" et que "quand les choses s'emballent (...) on se met peut-être en situation de les réguler ou de les couper." Olivier Véran a donc clarifié ses propos. Il évoque notamment la suspension des "fonctions de géolocalisation" qui "permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit".

Pendant les émeutes, les images ont en effet déferlé sur TikTok et Snapchat, avec des photos de véhicules en feu, de médiathèque incendiée ou d'écoles vandalisées. Des vidéos pour montrer comment allumer un feu de poubelle ont même circulé.

Ce sont "des appels à l'organisation de la haine dans l'espace public", insiste Olivier Véran qui juge que dans ces conditions le gouvernement a "autorité pour pouvoir suspendre". Mais dans l'opposition, on dénonce une remise en cause de la démocratie. "Couper les réseaux sociaux ? Comme la Chine, l'Iran, la Corée du Nord ?", ironise le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix sur Twitter.

"Des milliers de contenus illicites" retirés pendant les émeutes

Des spécialistes pointent aussi les limites juridiques d'un tel dispositif. En attendant, le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot a proposé la tenue d'un groupe de travail transpartisan sur les mesures à prendre, en cas de nouvelles émeutes.

Le ministre assure par ailleurs que les géants des réseaux sociaux - TikTok, Twitter, Snapchat, Instagram et Facebook - ont répondu rapidement aux demandes du gouvernement. Selon lui, "des milliers de contenus illicites" ont été retirés et "des centaines de comptes" suspendus. TikTok assure aussi avoir augmenté ses moyens de modération pendant les émeutes.