Violences urbaines : le maire de Valence appelle à un rassemblement citoyen devant l'hôtel de ville

Le maire de Valence Nicolas Daragon répond à l'appel lancé par David Lisnard, le président de l'association des maires de France. Pour montre l'union face aux violences urbaines qui frappent la France depuis cinq jours, le maire de Valence invite citoyens et élus à se rassembler ce lundi 3 juillet à midi devant l'hôtel de Ville. "Soyons nombreux, élus et citoyens, pour montrer notre détermination à rester rassemblés pour l'unité et l'ordre républicain." Un acte également pour témoigner de la solidarité au maire de l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne et à sa famille, cibles d'une violente agression dans la nuit.

