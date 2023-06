Violences urbaines : les cars TER suspendus après 19h30 dans la Drôme, circulation maintenue en Ardèche

Pour prévenir une troisième nuit de violences partout en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a démandé aux préfets l'arrêt des bus et tramways dans toute la France à 21 heures ce vendredi soir.

Pas de desserte d'un département à l'autre après 19h30

La conséquence, c'est que les retours à la maison seront plus compliqués en cette fin de semaine. Les cars TER ne circuleront plus après 19h30 dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'exception de l'Ardèche, de l'Allier et du Cantal. Tous les services TER au départ de la Drôme sont donc suspendus à partir de 19h30. Ceux qui arrivent d'Ardèche s'arrêteront sur la rive droite du Rhône. Exemple : la ligne E99 assurée par les transports Ginhoux qui part d'Aubenas à 18h20 et qui arrive habituellement à Valence à 20h s'arrêtera à Guilherand-Granges.

Perturbations pour Valence-TGV

Pas de car depuis Valence-TGV à 21h20 pour Vallon-Pont-d'Arc. Par ailleurs, les deux bus Intercitéa qui circulent habituellement après 21 heures entre Valence et Romans-sur-Isère et qui desservent la gare TGV sont supprimés.

