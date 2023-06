Violences urbaines : les "contrôles au faciès" sont "le terreau sur lequel le feu se répand aujourd'hui"

"Les contrôles d'identité au faciès qui se multiplient, c'est le terreau sur lequel le feu se répand aujourd'hui", analyse le sociologue spécialiste des questions de sécurité et de police Sébastian Roché. Invité de l'émission Ma France sur France Bleu ce vendredi, il est revenu sur les *"signes avant-coureurs" *des émeutes qui secouent la France depuis la mort du jeune Nahel, tué par un tir de police à Nanterre.

ⓘ Publicité

Dans son ouvrage paru l'année dernière, La Nation inachevée, Sébastian Roché a analysé dix ans de données sur "l'expérience de la confrontation avec la police" chez les adolescents, qui provoque selon lui "une corrosion de la République". "Les contrôles d'identité au faciès qui se multiplient, c'est le terreau sur lequel le feu se répand aujourd'hui, estime le sociologue. Ça, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont écrit depuis dix ans, mais c'est quelque chose qui n'est pas entendu. Et il y a des chocs terribles, comme ce qui est en train d'arriver."

Il note aussi, par rapport aux émeutes de 2005, que "plus de mairies et plus de véhicules de police touchés, donc plus de symboles du pouvoir", ainsi que "toutes les cibles de proximité qui sont très faciles à atteindre". Toutefois, "il n'y a pas de guerre civile en France", tempère-t-il. Même si "l'intensité des destructions et dégradations est manifeste", "il n'y a pas de gens qui tuent".

Police de proximité ou police d'attaque

Sébastian Roché souligne l'"évolution" de la doctrine du maintien de l'ordre en France : "En 2002, Nicolas Sarkozy décide que la police de proximité, cette police qui sait faire du lien, est une mauvaise idée. Il s'oriente vers une police qu'il appelle 'd'interpellation', qui est aussi une police d'attaque, et l'équipe massivement de LBD". Puis, en 2017, sous François Hollande, "cette loi qui donne plus de pouvoirs à la police pour tirer non plus au LBD, mais avec des armes à feu".

"On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Brésil, on n'en est pas là, bien sûr, mais en tendance, on a quelque chose qui va vers le pire", affirme le sociologue, selon qui les "déclencheurs" de ces décisions, comme "les émeutes de 2005" ou "le terrorisme", ne les justifient pas. "Il y a d'autres manières de répondre. C'est ce qu'ont fait par exemple les Allemands", note-t-il.

"Il y a une police qui dit 'quand on a des problèmes, il nous faut plus d'armes, plus de pouvoirs, plus d'autorisation de tir'. Ou bien on a une police qui dit 'il nous faut gagner la confiance'. Aujourd'hui, il faut choisir entre ces deux modèles et voir si on peut rééquilibrer. Parce qu'il faudra toujours de la contrainte, il faudra toujours des interpellations policières. Mais c'est une question d'équilibre", conclut-il.