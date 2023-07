Violences urbaines : les dégâts s'élèvent à 650 millions d'euros pour les assureurs

Le montant des dégâts a plus que doublé en une semaine. Les assureurs évaluent ce mardi à 680 millions d'euros les dégradations après les violences qui ont éclaté en France, en réaction à la mort de Nahel . Ce mineur de 17 ans est mort tué par un tir de policier, lors d'un contrôle le 27 juin dernier à Nanterre. La semaine dernière, le bilan provisoire des dégradations s'élevait à 280 millions d'euros.

11 300 déclarations de sinistres en France

La fédération des assureurs a recensé 11 300 déclarations de sinistres. Des bâtiments ont été vandalisés ou incendiés, un peu partout en France. Parmi ces dégradations, 90% concernent les "3 900 biens des professionnels et des collectivités". Des bars tabacs, des boutiques, des médiathèques ou encore des mairies ont été touchées.

Dès le 1er juillet, Bruno Le Maire avait demandé un geste des assureurs. Le ministre de l'Économie leur avait demandé de prolonger les délais pour déclarer un sinistre, de réduire le montant des franchises, et d'indemniser le plus rapidement possible les professionnels victimes des émeutes.