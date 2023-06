Violences urbaines: "les mesures de couvre-feux ne peuvent pas régler les difficultés"

De nombreuses violences urbaines se sont à nouveau produites au cours de la nuit de jeudi à vendredi en Île-de-France. De multiples magasins, des centres commerciaux, ainsi que des bâtiments publics ont été vandalisés, et souvent incendiés, en Seine-Saint-Denis. Concernant les affrontements avec les policiers, " il semble qu'il y en ait eu moins ou peu" précise Stéphane Troussel, invité de France Bleu Paris ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

Un comité interministériel des villes se tient ce vendredi matin à Matignon. A cette occasion, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis explique que "si le gouvernement a eu les paroles qu'il fallait, j'attends que les actes succèdent aux paroles. Il faut avoir, au-delà des mesures profondes sur l'éducation, sur les transports, sur l'économie, sur le logement dans ces quartiers, il faut surtout que les rapports avec la police changent profondément. Ce comité interministériel doit servir à ouvrir un débat profond sur les rapports entre la police et la population."

Stéphane Troussel considère qu'il y a "trop de dérapages, trop de bavures, de contrôles d'identité, en particulier au faciès, Il faut revenir à ce qu'est l'essence même de la police. Elle est là pour protéger, avant tout pour assurer un service public de la tranquillité. Aucun citoyen ne devrait se sentir menacé devant elle."

Des habitants pénalisés par les transports incendiés

Vis à vis des mesures mises en place concernant notamment l'arrêt des bus et des trams dès 21h, Stéphane Troussel est plutôt critique pour il ne croit pas que "les mesures d'interruption des transports ou de couvre-feux soient en capacité de régler les difficultés. Attention à ne pas, en ce moment, ajouter des mesures qui, de mon point de vue n'apportent pas de solution concrète immédiate pour apaiser, calmer, faire tomber les tensions. Il faut évidemment à la fois assurer des mesures d'ordre public car on ne peut pas accepter les dégradations, les incidents, les violences, les incendies à répétition. Mais je ne crois pas que ce type de mesures apportent des réponses immédiates."

Pour ce qui est des difficultés à utiliser les transports en Seine-Saint-Denis suite à ces nuits de violences, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis explique que "ce matin, des salariés ne peuvent pas aller au travail car les transports ne sont pas assurés. des mères de famille qui élèvent seules leurs enfants ne pourront pas les déposer dans une crèche départementale qui a dû être fermée à la suite de son incendie la nuit précédente. Ce sont donc d'abord les habitants de ces quartiers qui sont en difficulté."

Les festivités maintenues

Enfin, pour ce qui est des festivités organisées ce week-end en Seine-Saint-Denis dans le cadre de la biennale interculturelle, Stéphane Troussel affirme vouloir les maintenir tout en ajoutant que "ces moments de rassemblement et d'unité, c'est aussi ce qui contribue à apaiser. Nous avons organisé cette biennale notamment pour tordre le cou aux idées reçues, pour que la Seine-Saint Denis puisse dire haut et fort sa diversité, ce que sont sa jeunesse et son énergie." La plus grande table du monde est attendue ce dimanche avec 10 000 personnes réunies entre Saint-Denis et Saint Ouen.