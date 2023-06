Violences urbaines : Martine Aubry n'est pas favorable à l'instauration d'un couvre-feu à Lille

Alors que les violences urbaines ont fait d'importants dégâts dans plusieurs quartiers de Lille dans la nuit de jeudi à vendredi, Martine Aubry n'envisage pas de mettre en place un couvre-feu dans sa ville, contrairement d'autres maires comme celui de Denain.

"Nous ne sommes pas favorables à un couvre-feu parce qu'un couvre feu", déclare la maire de Lille ce vendredi. "Un couvre-feu, ça veut dire vous ne sortez pas. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'empêcher ces jeunes de sortir ?", s'interroge Martine Aubry, qui ne voudrait pas que cette décision soit prise comme une provocation et entraine davantage de violences.

La fête de Fives maintenue

Pas question d'annuler la fête de Fives prévue ce samedi. "Pour l'instant en tout cas, nous gardons la grande fête de Fives qui est pour nous très importante parce qu'elle a mobilisé des centaines et des centaines d'habitants. Et on attend des milliers et des milliers de personnes, donc elle le restera", a annoncé Martine Aubry.

Aucun événement culturel et sportif n'est pour l'instant remis en question. "Demain matin, si un terrain, je ne vais pas dire quoi était endommagé, bien sûr, on prendrait les décisions. Il faut que la vie continue et il faut être là pour que la vie continue et surtout la fête quand on peut la faire", a précisé l'élue.

Selon Martine Aubry, le préfet du Nord devrait mobiliser davantage de forces de l'ordre ce vendredi soir à Lille. La maire de Lille demande une nouvelle fois aux bailleurs sociaux, aux propriétaires de commerces ou encore aux gérants de chantiers de rentrer leurs poubelles, possibles points de départ à des incendies qui pourraient se propager aux habitations.