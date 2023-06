Violences urbaines : plus aucun bus ni tram après 21 heures sur tout le territoire

Pour tenter d'endiguer les violences urbaines qui ont lieu depuis la mort du jeune Nahel à Nanterre, tué par un tir de police, il n'y aura plus aucun bus ni tram après 21 heures sur tout le territoire dès ce vendredi soir, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Intérieur ce vendredi. Une décision prise à la suite de la cellule interministérielle présidée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a réuni les préfets en visioconférence.

Certaines villes avaient d'ores et déjà pris des décisions similaires, notamment en Ile-de-France ou à Grenoble . Même chose à Marseille et à Dijon et ce dès 19 heures, à Metz dès 19h30 ou encore à Montpellier et à Nantes dès 20 heures.

Gérald Darmanin leur a également demandé de prendre systématiquement des arrêtés pour interdire la vente et le transport de mortiers d'artifices , de bidons d'essence, d'acides, et de produits inflammables et chimiques. Le ministre de l'Intérieur sera invité du 20h de TF1 ce vendredi soir.