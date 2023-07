Violences urbaines : quelles sanctions risquent les parents des mineurs interpellés ?

Après presque une semaine de violences urbaines , qui ont suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre, tué par le tir d'un policier, "le calme est revenu", mais "on ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé", a estimé ce mardi Emmanuel Macron devant plus de 300 maires de communes touchées par les émeutes. "Les raisons de ce que nous vivons viennent de loin", analyse le chef de l'État, qui pointe notamment "le cadre familial abîmé, désagrégé".

"Un tiers" des quelque 3.200 personnes interpellées depuis le début des émeutes sont des mineurs, a souligné lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et la moyenne d'âge est de "17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes ou qui ont attaqué les forces de l'ordre ou qui ont attaqué des élus", a-t-il indiqué.

Des sanctions pénales

Vendredi dernier déjà, le président de la République faisait appel à la "responsabilité de tous les parents" . Son ministre de la Justice, plus trivialement, les appelait samedi à "tenir leurs gosses" . "Les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins et qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller (...) ils encourent deux ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende", a rappelé Éric Dupond-Moretti. "Ce n'est pas à l'État d'élever les enfants. L'État peut aider les parents, mais il ne peut pas se substituer à eux", a ajouté le garde des Sceaux, venu "constater la mise en application de sa circulaire", selon le ministère de la Justice.

Dans une circulaire adressée vendredi aux parquets, le ministre de la Justice rappelle en effet que "chaque fois que des parents seront en capacité d'exercer leur autorité parentale et qu'ils ne le feront pas, il y a une responsabilité pénale" qui existe déjà et que le ministre "souhaite mettre en œuvre". Selon cette circulaire, il est possible d'avoir recours à la force publique pour faire venir les parents qui ne se présenteraient pas à une convocation de leur enfant devant la justice, ou de les condamner directement à une amende ou un stage de responsabilité parentale.

Condamner les parents, une "bombe atomique"

Selon Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, environ 200 poursuites sont effectivement engagées contre des parents chaque année, mais dans la plupart des cas "pour non-scolarisation" des enfants.

"Le ministre et le président ont raison d'appeler les adultes à être plus responsables, mais des peines à l'égard des parents, c'est un peu la bombe atomique", a estimé le magistrat samedi sur franceinfo. "Quand vous condamnez un parent au tribunal correctionnel, vous en faites un délinquant et donc il devient délinquant auprès de son propre gosse, qui lui ne doit pas être délinquant. C'est une menace que l'on doit exercer pour les conscientiser, qu'ils s'investissent plus, il faut les accompagner, mais ce n'est pas la condamnation en tant que telle à une peine de principe qui va restaurer leur autorité".

Si Jean-Pierre Rosenczveig ne veut pas "qu'on vienne faire des enfants les responsables des émeutes", soulignant que "l'immensité de ceux qui manifestent ont plus de 18 ans" (les deux tiers), le juge ne nie pas non plus que l'"on a affaire à des enfants sur lesquels les parents ont perdu la main depuis des années et qui ont été laissés à vau-l'eau". Mais "on voudrait que par une sorte d'incantation, ils reprennent la main sur leurs gosses. On pourra réprimer les parents et les enfants, mais cela ne suffira pas", plaide-t-il, estimant que l"on est en train de payer l'addition de ce qu'on a laissé faire pendant des années". Et selon lui, "les choses se sont aggravées".

Sanctions financières

Emmanuel Macron envisage aussi de "sanctionner financièrement" les familles. "Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles, une sorte de tarif minimum dès la première connerie", a glissé le chef de l'État à des policiers auxquels il a rendu visite dans la nuit de lundi à mardi, évoquant la possibilité d'agir "au cas par cas" et "pas forcément" en passant par des suspensions d'allocations familiales.

Une proposition récurrente à droite et qui indigne à gauche. La suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs absentéistes scolaires, votée en 2010 sous Nicolas Sarkozy, avait été abrogée par son successeur François Hollande. Pendant sa campagne en 2012, Nicolas Sarkozy avait promis d'étendre la mesure aux mineurs délinquants. Depuis, au Sénat ou à l'Assemblée, Les Républicains ont pris le relais via des propositions de lois qui n'ont jamais abouti.

Ce mardi, le président de LR Eric Ciotti a appelé à ressusciter cette loi controversée pour supprimer des allocations familiales en fonction de l'absentéisme scolaire. "Je déposerai ma proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il faut arrêter avec les discours : si monsieur Macron décide de l'inscrire à l'ordre du jour, on peut la voter avant le 14 juillet", a déclaré le patron de LR devant la presse.

Quelques collectivités, dont la ville de Valence dirigée par Nicolas Daragon (LR), ont adopté des sanctions financières contre les familles de mineurs faisant l'objet d'un "rappel à l'ordre ou d'une condamnation pour trouble à l'ordre public", les privant des aides sociales versées par la ville. Et à Nice, le bailleur social Côte d'Azur Habitat peut, lui, expulser des locataires à la suite de la condamnation d'un membre de la famille, en vertu d'une convention signée avec le procureur et le préfet.

"Vous allez ajouter de la misère à la misère"

"Est-ce qu'il faut qu'il y ait sanction et une sanction immédiate chaque fois qu'il y a un dérapage ? La réponse est oui", estime le président du Modem, François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron, invité sur LCI. Pour lui, "évidemment, lorsqu'il s'agit de jeunes enfants, la sanction s'adresse aux familles". Mais il s'est inquiété d'une réponse unique consistant à "priver (les mères) d'une partie des revenus minimum qui les font vivre".

"Si vous supprimez les allocations et les aides sociales, vous allez ajouter de la misère à la misère", a insisté le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel sur France 2.

Interrogé sur la même chaîne, Ali Rabeh (Génération.s), le maire de Trappes dans les Yvelines, a reproché à Emmanuel Macron de "mettre de l'huile sur le feu" par un discours "cynique". Il a rappelé que la population des quartiers était très largement composée de "familles monoparentales : une maman qui travaille en horaires décalés chez Carrefour et qui n'est pas là au moment où son enfant sort du collège et traîne dans la rue, elle est toute seule à bosser pour essayer de remplir le frigo".