Violences urbaines suite à la mort de Nahel : "les forces de l'ordre étaient débordées" à Neuily-sur-Marne

Des violences malgré le couvre-feu : dans la ville de Neuilly-sur-Marne, une des quatre communes franciliennes à avoir mis en place cette mesure dans la nuit de jeudi à vendredi, les incidents se sont multipliés. "Le couvre-feu n'a malheureusement été respecté que par les honnêtes gens, ce qui était prévisible", lance le maire Zartoshte Bakhtiari.

"L'avantage d'un couvre feu, c'est que ça permet de faire en sorte que les personnes qui n'ont rien à faire dehors et qui ne veulent pas de difficultés restent chez elles, précise le maire de Neuilly-sur-Marne, mais il n'en reste pas moins qu'il n'est pas respecté par les délinquants qui ont été effectivement dans les rues jusqu'à très tôt ce matin."

Les effectifs de police et de gendarmerie pourtant renforcés en région parisienne, avec 5.000 agents mobilisés, n'ont pas suffi face à la multiplication des incidents. "Les forces de l'ordre étaient totalement débordées ! déplore le maire de Neuilly-sur-Marne. Pendant quelques heures, on a attendu les forces de l'ordre pour venir intervenir sur des pillages parce qu'il y avait plus grave ailleurs."

La commune qui a déjà vu toutes ses voitures de police municipale brûler dans la nuit de mercredi à jeudi a pu tout de même compter sur des renforts de trois villes voisines, Le Raincy, Neuilly-Plaisance et Livry-Gargan, pour permettre à ses agents d'exercer malgré tout. "On a organisé des rondes avec les agents municipaux et les élus pour surveiller les équipements publics et donner l'alerte dès que le moindre incident a commencé à intervenir. C'est du système D qui ne peut pas durer très longtemps. Il faut des mesures au niveau départemental, notamment un couvre-feu qui soit étendu", conclut le maire de Neuilly-sur-Marne.