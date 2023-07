Violences urbaines : un mois après avoir été incendiée, la mairie de Coulaines retrouve son rythme

La directrice générale des services et la maire de Coulaines dans l'accueil de la mairie qui a brûlé.

Un mois après avoir été incendiée, la mairie de Coulaines au nord du Mans porte encore des stigmates. Dans la nuit du 30 juin au 1e juillet, cinq personnes ont mis le feu à l'accueil du bâtiment. C'était en marge de la deuxième nuit de violences urbaines en Sarthe suite à la mort de Nahel, l'adolescent tué par un tir de police à Nanterre. France Bleu Maine est retourné à la mairie de Coulaines pour faire un point de la situation.

ⓘ Publicité

Une quinzaine d'employés a dû déménager leur poste. Ces salariés travaillaient au niveau de l'accueil de la mairie, l'endroit qui a brûlé : une partie se trouve dans un bâtiment annexe, l'autre dans une salle semi-enterrée à l'arrière de la mairie. C'est ici qu'Isabelle rattrape les dossiers qui ont brûlé. "Tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de scanner, et qu'on n'a plus, on redemande aux gens de nous retransmettre les documents". Des documents nécessaires pour demander les prestations sociales. Une cinquantaine de familles est concernée alors il faut vite tout recommencer déplore la directrice générale des services Cécile Senicourt. "C'est extrêmement chronophage pour les services. Toute cette énergie que nous avons mis à la continuité du service public c'est de l'énergie qu'on ne met pas au profit des projets habituels. Ca reste un retard habituel mais ça a des effets".

Une entreprise spécialisée a nettoyé l'endroit pendant deux semaines. © Radio France - Lucie Amadieu

L'accueil de la mairie qui a brûlé représente 20% du bâtiment. L'endroit a été nettoyé pendant deux semaines par une entreprise spécialisée dans ce type d'intervention. Entre le matériel, le plafond et les murs, les dommages liés à cet incendie sont estimés entre 100.000 et 250.000 euros par le maire. Christophe Rouillon liste les travaux à réaliser. "Il faut qu'on remette en place la vitre de la mairie, qu'on fasse des travaux d'isolation acoustique, qu'on achète du matériel. On va également profiter de la rénovation pour installer un rideau métallique. Mine de rien il y a quand même beaucoup de travail." C'est pourquoi les employés doivent attendre cet automne pour retrouver leur place.

Un radiateur calciné. © Radio France - Lucie Amadieu

L'accueil de la mairie de Coulaines. © Radio France - Lucie Amadieu

"Ma colère n'a pas diminué"

Un mois après l'incendie de la mairie, le maire ne décolère pas. À présent, Christophe Rouillon compte sur le travail des enquêteurs. "Tout a été filmé par les caméras de vidéo-surveillance : les émeutiers ont lancé un liquide inflammable, ils ont eu un retour de flammes qui les a un peu surpris, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils ont fait tomber le briquet, on espère que cet élément parlera." Les cinq suspects ne sont pas encore arrêtés. "Il faudra que toute leur vie ils paient une somme pour réparer, je l'espère."