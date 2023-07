Violences urbaines : une centaine de personnes rassemblées en soutien des élus à Cherbourg

L'union sacrée face aux violences. L'image est forte : une vingtaine d'élus avec leur écharpe, devant un groupe de citoyens, réunis sous les mots "Liberté, égalité, fraternité". Des habitants de Cherbourg-en-Cotentin, comme Lucie, scandalisés par les violences urbaines de ces derniers jours. "Je suis venue exprimer un soutien global à l'ensemble de la communauté. Si le politique en pâtit au niveau local, c'est que plus haut, il y a des problématiques qui ne sont pas réglées. il y a un ras-le-bol, et malheureusement, on s'en prend à l'image politique qu'on peut atteindre, et qui n'est pas forcément la bonne. Ils sont les dommages collatéraux. C'est plus facile d'aller enfoncer les murs de la maison d'un maire que d'entrer à l'Elysée", confie la jeune femme.

Des violences qui ne se limitent plus aux grandes métropoles. La Manche, elle aussi, à son échelle, est le théâtre de tensions et d'actes de vandalisme. "C'est partout. Je suis maman de trois adolescents, et je ne veux plus qu'ils sortent car ils peuvent se faire agresser n'importe où, pour n'importe quoi", confie une mère de famille qui participe au rassemblement. Parmi les personnes réunies, Fabienne estime qu'il faut que les tribunaux soient plus sévères : "Il faut que la justice passe réellement, point. Mais ça va être très compliqué", sourit la retraitée. A côté d'elle, Fabienne souhaite le retour de la police de proximité, supprimée par Nicolas Sarkozy à partir de 2003 : "Des petits commissariats de proximité avec la police qui encadrait les jeunes dans certaines activités et évitait qu'ils aillent faire des conneries".

Pour le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé : "Les services publics de proximité doivent cesser d’être perçus comme une charge, mais une chance" © Radio France - Pierre Coquelin

Les remèdes ? Le collectif et les services publics de proximité

La proximité, c'est aussi la doxa du maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé. Il estime que la réponse est sociale. "Chacun doit œuvrer pour l’apaisement. Le temps est aussi venu que des réponses soient apportées à la colère qui s’exprime. Nous sommes également dans une période où les crises succèdent aux crises. Gilets jaunes, Covid aux effets largement sous-estimés, réforme des retraites, crise énergétique, inflation, effets du réchauffement climatique", a lancé l'élu cherbourgeois. Pour le socialiste, l'Etat doit mettre le paquet sur les services publics : "Les services publics de proximité doivent cesser d’être perçus comme une charge, pour être perçus par l’Etat pour ce qu’ils sont : une chance".

Alors que d'autres communes manchoises sont le théâtre de tirs de mortiers de feux de véhicules, Cherbourg-en-Cotentin, principale ville du département (83.000 habitants), est relativement épargnée par cette flambée de violences urbaines. "Je ne sais pas s'il faut chercher une explication. Mais on peut s'en réjouir collectivement, que Cherbourg-en-Cotentin ne connaisse pas cette flambée de violences. L'engagement des services publics, la présence de services municipaux dans les quartiers, un tissu associatif important, un chômage qui a fondu comme neige au soleil, des investissements dans le logement... ça participe au cadre de vie. Mais tout cela est perfectible, très sensible. Il faut qu'on continue notre effort collectif", explique Benoît Arrivé.

D'autres rassemblement ont eu lieu dans la Manche, comme à Saint-Lô, Granville, Valognes ou encore Saint-Vaast-La-Hougue.